Легкоатлетка Магучіх отримала квартиру за успішний виступ на Олімпіаді в Токіо

У рідному місті спортсменки оцінили її виступ на Олімпійських іграх, де вона виграла бронзову медаль. 19-річна атлетка тепер має власну житлову площу в одному з найбільших міст України

Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Ярослава Магучіх отримала цінний подарунок від керівництва Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА,

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Напередодні Дня Незалежності 19-річна легкоатлетка та боєць 93-й механізованої бригади ЗСУ Ігор Сулим з рук керівників області Миколи Лукашука і Валентина Резніченка отримали ключі від квартир. Спортсменка відзначила, що мріяла про власну житло і тепер зможе реалізувати свої плани.

"Чи зможу зробити там все, що захочу, втілити всі свої мрії і бажання. Це дуже круто, коли держава допомагає і підтримує олімпійців і військовослужбовців. Це приємно і мотивує показувати ще кращі результати", — заявила Ярослава Магучіх.

[ + – ] Ярослава Магучіх отримала ключі від квартири в Дніпрі

На Олімпійських іграх в Токіо Магучіх зуміла виграти бронзову медаль, поступившись у фіналі австралійці Николы Макдермотт та представниці олімпійської команди з Росії Марії Ласіцкене. Після фіналу українка і росіянка обнялися під час церемонії нагородження, що породило великий скандал в патріотичних колах. Міністерство оборони України викликало Магучіх на роз'яснювальну бесіду, а екс-народний депутат України від партії ВО "Свобода" Ірина Фаріон обізвала спортсменку "біосміття" і закликала відібрати у неї олімпійську медаль.

По прильоту в Україну Ярослава Магучіх заявила, що в її діях не було прояви її політичних поглядів, а Марія Ласіцкене зазначила, що цей скандал не вплине на відносини між спортсменками.

За підсумками Олімпійських ігор в Токіо збірна України завоювала 19 медалей: 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових.