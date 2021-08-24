Легкоатлетка Магучих получила квартиру за успешное выступление на Олимпиаде в Токио

В родном городе спортсменки оценили ее выступления на Олимпийских играх, где она выиграла бронзовую медаль. 19-летняя атлетка теперь имеет собственную жилплощадь в одном из крупнейших городов Украины

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих получила ценный подарок от руководства Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА,

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Накануне Дня Независимости 19-летняя легкоатлетка и боец 93-й механизированной бригады ВСУ Игорь Сулим из рук руководителей области Николая Лукашука и Валентина Резниченко получили ключи от квартир. Спортсменка отметила, что мечтала о собственной квартире и теперь сможет реализовать свои планы.

"Смогу сделать там все, что захочу, воплотить все свои мечты и желания. Это очень круто, когда государство помогает и поддерживает олимпийцев и военнослужащих. Это приятно и мотивирует показывать еще лучшие результаты", — заявила Ярослава Магучих.

[ + – ] Ярослава Магучих получила ключи от квартиры в Днепре

На Олимпийских играх в Токио Магучих сумела выиграть бронзовую медаль, уступив в финале австралийке Николе Макдермотт и представительнице олимпийской команды из России Марии Ласицкене. После финала украинка и россиянка обнялись во время церемонии награждения, что породило большой скандал в патриотических кругах. Министерство обороны Украины вызвало Магучих на разъяснительную беседу, а экс-народный депутат Украины от партии ВО "Свобода" Ирина Фарион обозвала спортсменку "биомусором" и призвала отобрать у нее олимпийскую медаль.

По прилету в Украину Ярослава Магучих заявила, что в ее действиях не было проявления ее политических взглядов, а Мария Ласицкене отметила, что этот скандал не повлияет на отношения между спортсменками.

По итогам Олимпийских игр в Токио сборная Украины завоевала 19 медалей: 1 золотую,6 серебряных и 12 бронзовых.