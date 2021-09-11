Роналду оформил дубль в первом же матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед": видео голов

МЮ одержал разгромную победу над "Ньюкаслом" в четвертом туре АПЛ.

Португальский футболист Криштиану Роналду забил два гола в первом же матче после трансфера в "Манчестер Юнайтед" (МЮ). Во время игры против "Ньюкасла" в четвертом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) нападающий сперва поразил ворота на 47-й минуте, в дополнительное время первого тайма.

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[ + – ] "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл": первый гол Роналду

Второй раз Роналду забил "Ньюкаслу" на 62-й минуте матча.

[ + – ] "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл": второй гол Роналду

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу "Манчестер Юнайтед". Голы также забили игрок "Ньюкасла" Хави Манкильо (56 минута) и футболисты МЮ Бруну Фернанедш (80 минута) и Джесси Лингард (92 минута).

Криштиану Роналду начал матч в стартовом составе "Манчестер Юнайтед". Это его первая игра в АПЛ после 12-летнего перерыва. Роналду был футболистом МЮ с 2003 по 2009 год. За этот период португалец три раза побеждал в чемпионате Англии и получал Кубок с Суперкубком страны. Также в составе английской команды Роналду побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что Роналду выступает за МЮ под 7-м номером, под которым он играл за этот же клуб в начале карьеры. Также мы сообщали, что зарплата португальца составляет 480 тысяч фунтов в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в Англии.