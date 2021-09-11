Роналду оформив дубль у першому ж матчі після повернення в "Манчестер Юнайтед": відео голів

МЮ здобув розгромну перемогу над "Ньюкаслом" у четвертому турі АПЛ.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду забив два голи в першому ж матчі після трансферу в "Манчестер Юнайтед" (МЮ). Під час гри проти "Ньюкасла" в четвертому турі Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) нападник спершу вразив ворота на 47-й хвилині, в додатковий час першого тайму.

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[ + – ] "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл": перший гол Роналду

Другий раз Роналду забив "Ньюкаслу" на 62-й хвилині матчу.

[ + – ] "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл": другий гол Роналду

Матч закінчився з рахунком 4:1 на користь "Манчестер Юнайтед". Голи також забили гравець "Ньюкасла" Хаві Манкільо (56 хвилина) та футболісти МЮ Бруну Фернанедш (80 хвилина) і Джессі Лінгард (92 хвилина).

Кріштіану Роналду почав матч в стартовому складі "Манчестер Юнайтед". Це його перша гра в АПЛ після 12-річної перерви. Роналду був футболістом МЮ з 2003 по 2009 рік. За цей період португалець три рази перемагав в чемпіонаті Англії й отримував Кубок з Суперкубком країни. Також в складі англійської команди Роналду перемагав в Лізі чемпіонів і клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Роналду виступає за МЮ під 7-м номером, під яким він грав за цей же клуб на початку кар'єри. Також ми повідомляли, що зарплата португальця складає 480 тисяч фунтів на тиждень, що робить його найбільш високооплачуваним футболістом в Англії.