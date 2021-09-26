Коломойского вновь видели на матче "Днепра-1" (фото, видео)

Бизнесмен наблюдал за игрой с трибуны стадиона в Днепре, рядом с ним сидел почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский посетил в Днепре матч 9-го тура УПЛ между футбольными клубами "Днепр-1" и "Заря", сообщает Telegram-канал "Брутальный Футбол".

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Рядом с Коломойским на трибуне сидел почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза, чуть выше – директор по стратегическому развитию телеканала "1+1" Вячеслав Фридман.

[ + – ] Коломойский на трибуне стадиона Фото: скриншот

Эксперты отмечают, что противостояние в Днепре станет главным матчем всего девятого тура, где "Днепр-1" под руководством Игоря Йовичевича принимает луганскую "Зарю": оба коллектива претендуют на бронзовые медали.

[ + – ] Матч между футбольными клубами "Днепр-1" и "Заря"

На момент написания новости "Заря" выигрывала у "Днепра-1" со счетом 1:0

Напомним, 11 сентября Игорь Коломойский появился на матче "Шахтер" — "Днепр-1", матч закончился победой "горняков" со счетом 2:0.

В апреле Коломойский посетил матч "Динамо" — "Днепр-1".

При этом официально и сам Коломойский и руководство днепровской команды заявляют, что они никак не связаны. Однако летом 2020 года СМИ писали, что бизнесмен все же причастен к финансированию и управлению клубом "Днепр-1".