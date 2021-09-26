Коломойського знову бачили на матчі "Дніпра-1" (фото, відео)

Бізнесмен спостерігав за грою з трибуни стадіону в Дніпрі, поруч з ним сидів почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза.

Український бізнесмен Ігор Коломойський відвідав в Дніпрі матч 9-го туру УПЛ між футбольними клубами "Дніпро-1" і "Зоря", повідомляє Telegram-канал "Брутальний Футбол".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Поруч з Коломойським на трибуні сидів почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза, трохи вище — директор зі стратегічного розвитку телеканалу "1 + 1" В'ячеслав Фрідман.

[ + – ] Коломойський на трибуні стадіону Фото: скриншот

Експерти відзначають, що протистояння в Дніпрі стане головним матчем всього дев'ятого туру, де "Дніпро-1" під керівництвом Ігоря Йовічевича приймає луганську "Зорю": обидва колективи претендують на бронзові медалі.

[ + – ] Матч між футбольними клубами "Дніпро-1" і "Зоря"

На момент написання новини "Зоря" вигравала у "Дніпра-1" з рахунком 1: 0

Нагадаємо, 11 вересня Ігор Коломойський з'явився на матчі "Шахтар" — "Дніпро-1", матч закінчився перемогою "гірників" з рахунком 2: 0.

У квітні Коломойський відвідав матч "Динамо" — "Дніпро-1".

При цьому офіційно і сам Коломойський і керівництво дніпровської команди заявляють, що вони ніяк не пов'язані. Однак влітку 2020 року ЗМІ писали, що бізнесмен все ж причетний до фінансування та управління клубом "Дніпро-1".