"Бавария" - "Динамо": где смотреть трансляцию матча

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу испытывает кадровые проблемы накануне самого сложного матча в группе Лиги чемпионов

В среду, 29 сентября, в Мюнхене состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов: "Бавария" — "Динамо".

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После первого тура "Бавария" возглавляет таблицу группы Е. В первом туре подопечные Юлиана Нагельсманна разгромили "Барселону" со счетом 3:0, а "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" на своем поле — 0:0.

Состав "Динамо" Киев

В Мюнхен Мирча Луческу взял с собой 24 футболиста. В Киеве остался лидер киевлян — Виталий Буяльский. Кроме него, в лазарете давно находятся Артем Беседин, Владислав Кулач и Денис Попов. Продолжает восстановление после коронавируса нападающий Эрик Рамирес. Все остальные готовы выйти на поле "Альянц Арены" в среду вечером.

[ + – ] Мирча Луческу решает кадровые проблемы перед матчем с "Баварией" Фото: ФК Динамо Киев

Что касается "Баварии", то у Юлиана Нагельсманна три потери: не сыграют против "Динамо" нападающий Кингсли Коман, резервный голкипер Свен Ульрайх и полузащитник Корентин Толиссо.

"Бавария" — "Динамо": история встреч

Между собой соперники играли 10 раз. В пяти случаях победу праздновали футболисты "Баварии", в четырех — игроки "Динамо". Еще один матч завершился вничью. Лучшими бомбардирами "Динамо" в матчах против мюнхенского клуба являются Олег Блохин и Андрей Шевченко: оба забили по три мяча. Интересно, что Блохин все три забивал еще в 1975 году, в двухматчевом противостоянии за Суперкубок Европы. Что касается Андрея Шевченко, то он забивал немцам в 1994 и 1999 годах, в групповом этапе и полуфинале Лиги чемпионов соответственно.

Сезон Дата матча Турнир Результат 1975 09.09.1975 Суперкубок Европы Бавария – Динамо – 0:1 1975 06.10.1975 Суперкубок Европы Динамо – Бавария – 2:0 1976/1977 02.03.1977 Кубок Европейских чемпионов Бавария – Динамо – 1:0 1976/1977 16.03.1977 Кубок Европейских чемпионов Динамо – Бавария – 2:0 1994/1995 28.09.1994 Лига чемпионов УЕФА Бавария – Динамо – 1:0 1994/1995 07.12.1994 Лига чемпионов УЕФА Динамо – Бавария – 1:4 1998/1999 07.04.1999 Лига чемпионов УЕФА Динамо – Бавария – 3:3 1998/1999 21.04.1999 Лига чемпионов УЕФА Бавария – Динамо – 1:0 1999/2000 07.12.1999 Лига чемпионов УЕФА Бавария – Динамо – 2:1 1999/2000 22.03.2000 Лига чемпионов УЕФА Динамо – Бавария – 2:0

Прогноз на матч "Бавария" — "Динамо"

Букмекеры не верят в "Динамо" и отдают предпочтение "Баварии": на победу мюнхенцев принимают ставки с коэффициентом 1.10-1.11, на ничью — 11.00-12.00, а на победу "Динамо" — в диапазоне 21.00 — 27.00. Кроме того, считается, что в матче будет забито много голов — коэффициент на "тотал больше 3" — всего 1.42.

Где смотреть матч "Бавария" — "Динамо"

Матч "Бавария" — "Динамо" начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе MEGOGO, а также в приложении Volia TV.

Главным арбитром матча будет итальянец Марко Гуида. Помогать ему будут лайнсмены Филиппо Мели и Джорджио Перетти, четвертый рефери — Фабио Мареска.

Напомним, днем ранее свой матч 2-го тура в групповом этапе Лиги чемпионов провел донецкий "Шахтер". Команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с миланским "Интером", но потеряла одного из ключевых футболистов: Лассина Траоре получил травму и выбыл на длительный срок.