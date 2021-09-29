"Бавария" - "Динамо": где смотреть трансляцию матча
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу испытывает кадровые проблемы накануне самого сложного матча в группе Лиги чемпионов
В среду, 29 сентября, в Мюнхене состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов: "Бавария" — "Динамо".
После первого тура "Бавария" возглавляет таблицу группы Е. В первом туре подопечные Юлиана Нагельсманна разгромили "Барселону" со счетом 3:0, а "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" на своем поле — 0:0.
Состав "Динамо" Киев
В Мюнхен Мирча Луческу взял с собой 24 футболиста. В Киеве остался лидер киевлян — Виталий Буяльский. Кроме него, в лазарете давно находятся Артем Беседин, Владислав Кулач и Денис Попов. Продолжает восстановление после коронавируса нападающий Эрик Рамирес. Все остальные готовы выйти на поле "Альянц Арены" в среду вечером.
Что касается "Баварии", то у Юлиана Нагельсманна три потери: не сыграют против "Динамо" нападающий Кингсли Коман, резервный голкипер Свен Ульрайх и полузащитник Корентин Толиссо.
"Бавария" — "Динамо": история встреч
Между собой соперники играли 10 раз. В пяти случаях победу праздновали футболисты "Баварии", в четырех — игроки "Динамо". Еще один матч завершился вничью. Лучшими бомбардирами "Динамо" в матчах против мюнхенского клуба являются Олег Блохин и Андрей Шевченко: оба забили по три мяча. Интересно, что Блохин все три забивал еще в 1975 году, в двухматчевом противостоянии за Суперкубок Европы. Что касается Андрея Шевченко, то он забивал немцам в 1994 и 1999 годах, в групповом этапе и полуфинале Лиги чемпионов соответственно.
|
Сезон
|
Дата матча
|
Турнир
|
Результат
|
1975
|
09.09.1975
|
Суперкубок Европы
|
Бавария – Динамо – 0:1
|
1975
|
06.10.1975
|
Суперкубок Европы
|
Динамо – Бавария – 2:0
|
1976/1977
|
02.03.1977
|
Кубок Европейских
чемпионов
|
Бавария – Динамо – 1:0
|
1976/1977
|
16.03.1977
|
Кубок Европейских
чемпионов
|
Динамо – Бавария – 2:0
|
1994/1995
|
28.09.1994
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Бавария – Динамо – 1:0
|
1994/1995
|
07.12.1994
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Динамо – Бавария – 1:4
|
1998/1999
|
07.04.1999
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Динамо – Бавария – 3:3
|
1998/1999
|
21.04.1999
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Бавария – Динамо – 1:0
|
1999/2000
|
07.12.1999
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Бавария – Динамо – 2:1
|
1999/2000
|
22.03.2000
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Динамо – Бавария – 2:0
Прогноз на матч "Бавария" — "Динамо"
Букмекеры не верят в "Динамо" и отдают предпочтение "Баварии": на победу мюнхенцев принимают ставки с коэффициентом 1.10-1.11, на ничью — 11.00-12.00, а на победу "Динамо" — в диапазоне 21.00 — 27.00. Кроме того, считается, что в матче будет забито много голов — коэффициент на "тотал больше 3" — всего 1.42.
Где смотреть матч "Бавария" — "Динамо"
Матч "Бавария" — "Динамо" начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе MEGOGO, а также в приложении Volia TV.
Главным арбитром матча будет итальянец Марко Гуида. Помогать ему будут лайнсмены Филиппо Мели и Джорджио Перетти, четвертый рефери — Фабио Мареска.
Напомним, днем ранее свой матч 2-го тура в групповом этапе Лиги чемпионов провел донецкий "Шахтер". Команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с миланским "Интером", но потеряла одного из ключевых футболистов: Лассина Траоре получил травму и выбыл на длительный срок.