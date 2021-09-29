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"Бавария" - "Динамо": где смотреть трансляцию матча

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Динамо Бавария Лига чемпионов
Фото: ФК Динамо Киiв | Киевскому Динамо предстоит самый сложный матч в группе

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу испытывает кадровые проблемы накануне самого сложного матча в группе Лиги чемпионов

В среду, 29 сентября, в Мюнхене состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов: "Бавария" — "Динамо".

После первого тура "Бавария" возглавляет таблицу группы Е. В первом туре подопечные Юлиана Нагельсманна разгромили "Барселону" со счетом 3:0, а "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" на своем поле — 0:0.

Состав "Динамо" Киев

В Мюнхен Мирча Луческу взял с собой 24 футболиста. В Киеве остался лидер киевлян — Виталий Буяльский. Кроме него, в лазарете давно находятся Артем Беседин, Владислав Кулач и Денис Попов. Продолжает восстановление после коронавируса нападающий Эрик Рамирес. Все остальные готовы выйти на поле "Альянц Арены" в среду вечером.

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Мирча Луческу решает кадровые проблемы перед матчем с "Баварией"
Фото: ФК Динамо Киев

Что касается "Баварии", то у Юлиана Нагельсманна три потери: не сыграют против "Динамо" нападающий Кингсли Коман, резервный голкипер Свен Ульрайх и полузащитник Корентин Толиссо.

"Бавария" — "Динамо": история встреч

Между собой соперники играли 10 раз. В пяти случаях победу праздновали футболисты "Баварии", в четырех — игроки "Динамо". Еще один матч завершился вничью. Лучшими бомбардирами "Динамо" в матчах против мюнхенского клуба являются Олег Блохин и Андрей Шевченко: оба забили по три мяча. Интересно, что Блохин все три забивал еще в 1975 году, в двухматчевом противостоянии за Суперкубок Европы. Что касается Андрея Шевченко, то он забивал немцам в 1994 и 1999 годах, в групповом этапе и полуфинале Лиги чемпионов соответственно.

Сезон

Дата матча

Турнир

Результат

1975

09.09.1975

Суперкубок Европы

Бавария – Динамо – 0:1

1975

06.10.1975

Суперкубок Европы

Динамо – Бавария – 2:0

1976/1977

02.03.1977

Кубок Европейских чемпионов

Бавария – Динамо – 1:0

1976/1977

16.03.1977

Кубок Европейских чемпионов

Динамо – Бавария – 2:0

1994/1995

28.09.1994

Лига чемпионов УЕФА

Бавария – Динамо – 1:0

1994/1995

07.12.1994

Лига чемпионов УЕФА

Динамо – Бавария – 1:4

1998/1999

07.04.1999

Лига чемпионов УЕФА

Динамо – Бавария – 3:3

1998/1999

21.04.1999

Лига чемпионов УЕФА

Бавария – Динамо – 1:0

1999/2000

07.12.1999

Лига чемпионов УЕФА

Бавария – Динамо – 2:1

1999/2000

22.03.2000

Лига чемпионов УЕФА

Динамо – Бавария – 2:0

Прогноз на матч "Бавария" — "Динамо"

Букмекеры не верят в "Динамо" и отдают предпочтение "Баварии": на победу мюнхенцев принимают ставки с коэффициентом 1.10-1.11, на ничью — 11.00-12.00, а на победу "Динамо" — в диапазоне 21.00 — 27.00. Кроме того, считается, что в матче будет забито много голов — коэффициент на "тотал больше 3" — всего 1.42.

Где смотреть матч "Бавария" — "Динамо"

Матч "Бавария" — "Динамо" начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе MEGOGO, а также в приложении Volia TV.

Главным арбитром матча будет итальянец Марко Гуида. Помогать ему будут лайнсмены Филиппо Мели и Джорджио Перетти, четвертый рефери — Фабио Мареска.

Напомним, днем ранее свой матч 2-го тура в групповом этапе Лиги чемпионов провел донецкий "Шахтер". Команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с миланским "Интером", но потеряла одного из ключевых футболистов: Лассина Траоре получил травму и выбыл на длительный срок.