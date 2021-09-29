"Баварія" — "Динамо": де дивитися трансляцію матчу
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відчуває кадрові проблеми напередодні найскладнішого матчу в групі Ліги чемпіонів
У середу, 29 вересня, в Мюнхені відбудеться матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів: "Баварія" — "Динамо".
Після першого туру "Баварія" очолює таблицю групи Е. У першому турі підопічні Юліана Нагельсманна розгромили "Барселону" з рахунком 3:0, а "Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" на своєму полі — 0:0.
Склад "Динамо" Київ
У Мюнхен Мірча Луческу взяв із собою 24 футболісти. У Києві залишився лідер киян — Віталій Буяльський. Крім нього, у лазареті давно перебувають Артем Бєсєдін, Владислав Кулач і Денис Попов. Продовжує відновлення після коронавірусу нападник Ерік Рамірес. Усі інші готові вийти на поле "Альянц Арени" в середу ввечері.
Що стосується "Баварії", то в Юліана Нагельсманна три втрати: не зіграють проти "Динамо" нападник Кінгслі Коман, резервний голкіпер Свен Ульрайх і пів захисник Корентін Толіссо.
"Баварія" — "Динамо": історія зустрічей
Між собою суперники грали 10 разів. У п'яти випадках перемогу святкували футболісти "Баварії", у чотирьох — гравці "Динамо". Ще один матч завершився внічию. Кращими бомбардирами "Динамо" в матчах проти мюнхенського клубу є Олег Блохін та Андрій Шевченко: обидва забили по три м'ячі. Цікаво, що Блохін усі три забивав ще в 1975 році, у двоматчевому протистоянні за Суперкубок Європи. Що стосується Андрія Шевченка, то він забивав німцям у 1994 і 1999 роках, у груповому етапі та пів фіналі Ліги чемпіонів відповідно.
|
Сезон
|
Дата матча
|
Турнир
|
Результат
|
1975
|
09.09.1975
|
Суперкубок Европы
|
Бавария – Динамо – 0:1
|
1975
|
06.10.1975
|
Суперкубок Европы
|
Динамо – Бавария – 2:0
|
1976/1977
|
02.03.1977
|
Кубок Европейских
чемпионов
|
Бавария – Динамо – 1:0
|
1976/1977
|
16.03.1977
|
Кубок Европейских
чемпионов
|
Динамо – Бавария – 2:0
|
1994/1995
|
28.09.1994
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Бавария – Динамо – 1:0
|
1994/1995
|
07.12.1994
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Динамо – Бавария – 1:4
|
1998/1999
|
07.04.1999
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Динамо – Бавария – 3:3
|
1998/1999
|
21.04.1999
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Бавария – Динамо – 1:0
|
1999/2000
|
07.12.1999
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Бавария – Динамо – 2:1
|
1999/2000
|
22.03.2000
|
Лига чемпионов УЕФА
|
Динамо – Бавария – 2:0
Прогноз на матч "Баварія" — "Динамо"
Букмекери не вірять у "Динамо" і віддають перевагу "Баварії": на перемогу мюнхенців приймають ставки з коефіцієнтом 1.10-1.11, на нічию — 11.00-12.00, а на перемогу "Динамо" — у діапазоні 21.00 — 27.00. Крім того, вважається, що в матчі буде забито багато голів — коефіцієнт на "тотал більше 3" — всього 1.42.
Де дивитися матч "Баварія" — "Динамо"
Матч "Баварія" — "Динамо" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на онлайн-платформі MEGOGO, а також у додатку Volia TV.
Головним арбітром матчу буде італієць Марко Гуїдо. Допомагати йому будуть лайнсмени Філіппо Мелі та Джорджіо Перетти, четвертий рефері — Фабіо Мареска.
Нагадаємо, днем раніше свій матч 2-го туру в груповому етапі Ліги чемпіонів провів донецький "Шахтар". Команда Роберто Де Дзербі зіграла внічию з міланським "Інтером", але втратила одного з ключових футболістів: Лассіна Траоре отримав травму та вибув на тривалий термін.