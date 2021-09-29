"Баварія" — "Динамо": де дивитися трансляцію матчу

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відчуває кадрові проблеми напередодні найскладнішого матчу в групі Ліги чемпіонів

У середу, 29 вересня, в Мюнхені відбудеться матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів: "Баварія" — "Динамо".

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Після першого туру "Баварія" очолює таблицю групи Е. У першому турі підопічні Юліана Нагельсманна розгромили "Барселону" з рахунком 3:0, а "Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" на своєму полі — 0:0.

Склад "Динамо" Київ

У Мюнхен Мірча Луческу взяв із собою 24 футболісти. У Києві залишився лідер киян — Віталій Буяльський. Крім нього, у лазареті давно перебувають Артем Бєсєдін, Владислав Кулач і Денис Попов. Продовжує відновлення після коронавірусу нападник Ерік Рамірес. Усі інші готові вийти на поле "Альянц Арени" в середу ввечері.

[ + – ] Мірча Луческу вирішує кадрові проблеми перед матчем із "Баварією" Фото: ФК Динамо Киiв

Що стосується "Баварії", то в Юліана Нагельсманна три втрати: не зіграють проти "Динамо" нападник Кінгслі Коман, резервний голкіпер Свен Ульрайх і пів захисник Корентін Толіссо.

"Баварія" — "Динамо": історія зустрічей

Між собою суперники грали 10 разів. У п'яти випадках перемогу святкували футболісти "Баварії", у чотирьох — гравці "Динамо". Ще один матч завершився внічию. Кращими бомбардирами "Динамо" в матчах проти мюнхенського клубу є Олег Блохін та Андрій Шевченко: обидва забили по три м'ячі. Цікаво, що Блохін усі три забивав ще в 1975 році, у двоматчевому протистоянні за Суперкубок Європи. Що стосується Андрія Шевченка, то він забивав німцям у 1994 і 1999 роках, у груповому етапі та пів фіналі Ліги чемпіонів відповідно.

Сезон Дата матча Турнир Результат 1975 09.09.1975 Суперкубок Европы Бавария – Динамо – 0:1 1975 06.10.1975 Суперкубок Европы Динамо – Бавария – 2:0 1976/1977 02.03.1977 Кубок Европейских чемпионов Бавария – Динамо – 1:0 1976/1977 16.03.1977 Кубок Европейских чемпионов Динамо – Бавария – 2:0 1994/1995 28.09.1994 Лига чемпионов УЕФА Бавария – Динамо – 1:0 1994/1995 07.12.1994 Лига чемпионов УЕФА Динамо – Бавария – 1:4 1998/1999 07.04.1999 Лига чемпионов УЕФА Динамо – Бавария – 3:3 1998/1999 21.04.1999 Лига чемпионов УЕФА Бавария – Динамо – 1:0 1999/2000 07.12.1999 Лига чемпионов УЕФА Бавария – Динамо – 2:1 1999/2000 22.03.2000 Лига чемпионов УЕФА Динамо – Бавария – 2:0

Прогноз на матч "Баварія" — "Динамо"

Букмекери не вірять у "Динамо" і віддають перевагу "Баварії": на перемогу мюнхенців приймають ставки з коефіцієнтом 1.10-1.11, на нічию — 11.00-12.00, а на перемогу "Динамо" — у діапазоні 21.00 — 27.00. Крім того, вважається, що в матчі буде забито багато голів — коефіцієнт на "тотал більше 3" — всього 1.42.

Де дивитися матч "Баварія" — "Динамо"

Матч "Баварія" — "Динамо" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на онлайн-платформі MEGOGO, а також у додатку Volia TV.

Головним арбітром матчу буде італієць Марко Гуїдо. Допомагати йому будуть лайнсмени Філіппо Мелі та Джорджіо Перетти, четвертий рефері — Фабіо Мареска.

Нагадаємо, днем раніше свій матч 2-го туру в груповому етапі Ліги чемпіонів провів донецький "Шахтар". Команда Роберто Де Дзербі зіграла внічию з міланським "Інтером", але втратила одного з ключових футболістів: Лассіна Траоре отримав травму та вибув на тривалий термін.