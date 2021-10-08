Большой ажиотаж: на матч "Шахтер" - "Реал" продано 15 тысяч билетов

Приезд в столицу Украины мадридского "Реала" не оставил равнодушными футбольных болельщиков

Футбольный клуб "Шахтер" опубликовал заявление о продаже билетов на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

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В своем твиттер-аккаунте донецкий клуб разместил пост, в котором говорится о продаже 15 тысяч билетов на матч с "Реалом". Игра состоится 19 октября на НСК "Олимпийский".

Как сообщает пресс-служба "Шахтера", в продажу поступило 34 тысячи билетов из-за карантинных ограничений. Таким образом, для болельщиков в кассах остаются еще 19 тысяч пропусков на матч.

Отметим, что минимальная стоимость билетов на матч "Шахтер" — "Реал" составляет 150 гривен. В продаже также доступны билеты номиналом 200, 300, 500 и 700 гривен. На центральных трибунах цена в разы выше: 2500 и 7000 тысяч гривен, а в ложах повышенного комфорта — 10 000 — 17 000 гривен.

Напомним, что "Шахтер" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов проиграл "Шерифу" (0:2) и сыграл вничью с "Интером" (0:0). В свою очередь, "Реал" победил "Интер" (1:0) и сенсационно уступил "Шерифу" (1:2).

В матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Интера" донецкий клуб понес серьезную потерю: травму получил лучший бомбардир команды в нынешней сезоне Лассина Траоре. Форварда увезли с поля, а позже медицинская служба "Шахтера" вынесла вердикт: восстановление нападающего займет от 9 до 12 месяцев.

В турецких СМИ после травмы Траоре появилась информация о том, что "Шахтер" проявляет интерес к нападающему "Галатасарая" Мустафе Мохаммеду. По информации издания Fotospor, именно египетский нападающий рассматривается как главная замена Лассине Траоре.