Великий ажіотаж: на матч "Шахтар" — "Реал" продано 15 тисяч квитків

Приїзд у столицю України мадридського "Реала" не залишив байдужими футбольних уболівальників

Футбольний клуб "Шахтар" опублікував заяву про продаж квитків на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".

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У своєму твітер-акаунті донецький клуб розмістив твіт, в якому йдеться про продаж 15 тисяч квитків на матч із "Реалом". Гра відбудеться 19 жовтня на НСК "Олімпійський".

Як повідомляє пресслужба "Шахтаря", в продаж надійшло 34 тисячі квитків через карантинні обмеження. Так, для вболівальників у касах залишаються ще 19 тисяч перепусток на матч.

Зазначимо, що мінімальна вартість квитків на матч "Шахтар" — "Реал" становить 150 гривень. У продажу також доступні квитки номіналом 200, 300, 500 і 700 гривень. На центральних трибунах ціна в рази вища: 2 500 і 7 000 тисяч гривень, а в ложах підвищеного комфорту — 10 000 — 17 000 гривень.

Нагадаємо, що "Шахтар" у поточному розіграші Ліги чемпіонів програв "Шерифу" (0:2) і зіграв внічию з "Інтером" (0:0). Зі свого боку, "Реал" переміг "Інтер" (1:0) і сенсаційно поступився "Шерифу" (1:2).

У матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Інтера" донецький клуб зазнав серйозної втрати: травму отримав кращий бомбардир команди в нинішній сезоні Ласіна Траоре. Форварда відвезли з поля, а пізніше медична служба "Шахтаря" винесла вердикт: відновлення нападника триватиме від 9 до 12 місяців.

У турецьких ЗМІ після травми Траоре з'явилася інформація про те, що "Шахтар" проявляє інтерес до нападника "Галатасарая" Мустафи Мохаммеда. За інформацією видання Fotospor, саме єгипетський нападник розглядається як головна заміна Ласіна Траоре.