Паралимпийскому чемпиону Крипаку выплатят 650 тыс. грн из бюджета Харькова

Украинский пловец получит по 75 тыс. грн за 5 золотых медалей, 50 тыс. грн за серебряную и 30 тыс. грн за бронзовую. Другим паралимпийцам также выделяют премии.

Паралимпийскому чемпиону Максиму Крипаку выплатят 650 тысяч гривен из бюджета Харькова за спортивные заслуги. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

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Решение наградить харьковчан за участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх приняли 12 октября на сессии горсовета. В Городскую комплексную целевую программу по развитию спорта до 2025 года внесли изменения, согласно которым всем участникам Паралимпиады выплатят по 200 тысяч гривен, независимо от достигнутых результатов.

Как подчеркнули в мэрии, за каждую золотую медаль харьковчанам полагается премия в 75 тысяч гривен, за серебняную — 50 тысяч, за бронзовую — 30 тысяч. Кроме того, бронзовые призеры Олимпиады в Токио получат 55 тысяч долларов.

Пловец Максим Крипак на Паралимпиаде завоевал семь медалей, пять из которых — золотые. За это ему выделили самую большую премию в размере 650 тысяч гривен. Кроме того, сборная Украины по артистическому синхронному плаванию получила в Токио бронзу, за что представительницам Харькова также выдадут денежное поощрение.

Ранее писали, что украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде в Токио завоевал 10 золотую медаль в своей карьере. Во время соревнований в комплексном стиле на дистанции двести метров он не только обогнал всех своих соперников, но и установил новый рекорд (2.05,68).

Максим Крипак стал самым титулованным участником Паралимпиады-2021, получив 5 золотых, одну серебряную и одну серебряную медали. Он победил в таких заплывах:

200 метров комплексным стилем;

100 метров баттерфляем;

100 метров вольным стилем;

100 метров на спине;

400 метров вольным стилем.

Вскоре десятикратному чемпиону Максиму Крипаку присвоили звание Героя Украины. Президент Владимир Зеленский вручил спортсмену награду 16 сентября во время встречи с украинскими паралимпийцами.