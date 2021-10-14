Паралімпійському чемпіону Кріпаку виплатять 650 тис. грн з бюджету Харкова

Український плавець отримає по 75 тис. грн за 5 золотих медалей, 50 тис. грн за срібну і 30 тис. грн за бронзову. Іншим паралімпійцям також виділяють премії.

Паралімпійському чемпіону Максиму Кріпаку виплатять 650 тисяч гривень з бюджету Харкова за спортивні заслуги. Про це повідомила прес-служба Харківської міської ради.

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Рішення нагородити харків'ян за участь в літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх прийняли 12 жовтня на сесії міськради. У Міську комплексну цільову програму з розвитку спорту до 2025 року внесли зміни, згідно з якими всім учасникам Паралімпіади виплатять по 200 тисяч гривень, незалежно від досягнутих результатів.

Як підкреслили в мерії, за кожну золоту медаль харків'янам належить премія в 75 тисяч гривень, за серебняную — 50 тисяч, за бронзову — 30 тисяч. Крім того, бронзові призери Олімпіади в Токіо отримають 55 тисяч доларів.

Плавець Максим Кріпак на Паралімпіаді завоював сім медалей, п'ять з яких — золоті. За це йому виділили найбільшу премію в розмірі 650 тисяч гривень. Крім того, збірна України по артистичному синхронному плаванню отримала в Токіо бронзу, за що представницям Харкова також видадуть грошове заохочення.

Раніше писали, що український плавець Максим Кріпак на Паралімпіаді в Токіо завоював 10 золоту медаль у своїй кар'єрі. Під час змагань в комплексному стилі на дистанції двісті метрів він не тільки обігнав усіх своїх суперників, а й встановив новий рекорд (2.05,68).

Максим Кріпак став найтитулованішим учасником Паралімпіади-2021, отримавши 5 золотих, одну срібну і одну срібну медалі. Він переміг у таких запливах:

200 метрів комплексним стилем;

100 метрів батерфляєм;

100 метрів вільним стилем;

100 метрів на спині;

400 метрів вільним стилем.

Незабаром десятикратному чемпіону Максиму Кріпаку присвоїли звання Героя України. Президент Володимир Зеленський вручив спортсмену нагороду 16 вересня під час зустрічі з українськими паралімпійцями.