Нападающий "Манчестер Юнайтед" стал кавалером Ордена Британской империи (фото)

Игрок заслужил звание благодаря своей гражданской активности во время пандемии коронавируса. Награду футболисту вручил принц Уильям, Герцог Кембриджский.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд получил Орден Британской империи, сообщает пресс-служба английского клуба.

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Футболист получил награду за активную гражданскую позицию во время пандемии коронавируса. В частности, в своих социальных сетях 24-летний нападающий неоднократно призывал власти оказать помощь малоимущим семьям, организовав целую медиа-кампанию. Ему удалось добиться пересмотра вопроса о бесплатном питании для школьников в период пандемии.

Орден Британской империи Маркус Рашфорд получил из рук принца Уильяма, герцога Кембриджского. Церемония состоялась в Виндзорском замке.

Кроме того, футболист получил почетную степень доктора в университете Манчестера. Клуб отметил достижения игрока, призвав болельщиков брать с него пример.

Маркус Рашфорд отметил, что отдаст знак своей маме, Мелани Мейнард, которая самостоятельно воспитывала футболиста и его четырех братьев и сестер. Женщина стала известной благодаря борьбе с продовольственной бедностью, в результате которой, в ее честь был назван склад продовольственного банка, сообщает ВВС.

Напомним, в последнем матче "Манчестер Юнайтед" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:2. Команда упустил шанс улучшить свое турнирное положение и опустилась на шестое место. Такой результат возмутил многих болельщиков "МЮ", а чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри даже пригрозил приехать на базу и провести воспитательную беседу с футболистами, у которых "отсутствует дух победителя".

Ранее Фокус рассказывал о причинах неудовлетворительных результатов команды: "Манчестер Юнайтед" потратил 140 миллионов евро на трансферы в летнее межсезонье, но не может преодолеть игровой кризис.