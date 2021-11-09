Нападник "Манчестер Юнайтед" став кавалером Ордену Британської імперії (фото)

Гравець заслужив звання завдяки своїй громадянській активності під час пандемії коронавірусу. Нагороду футболістові вручив принц Вільям, герцог Кембриджський.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд отримав орден Британської імперії, повідомляє пресслужба англійського клубу.

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Футболіст отримав нагороду за активну громадянську позицію під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у своїх соціальних мережах 24-річний нападник неодноразово закликав владу надати допомогу малозабезпеченим сім'ям, організувавши цілу медіакампанію. Йому вдалося переглянути питання про безкоштовне харчування для школярів у період пандемії.

Орден Британської імперії Маркус Рашфорд отримав із рук принца Вільяма, герцога Кембриджського. Церемонія відбулася у Віндзорському замку.

Крім того, футболіст отримав почесний ступінь доктора університету Манчестера. Клуб відзначив досягнення гравця, закликавши уболівальників брати з нього приклад.

Маркус Рашфорд зазначив, що віддасть знак своїй мамі, Мелані Мейнард, яка самостійно виховувала футболіста та його чотирьох братів і сестер. Жінка стала відомою завдяки боротьбі з продовольчою бідністю, внаслідок якої на її честь було названо склад продовольчого банку, повідомляє ВВС.

Нагадаємо, в останньому матчі "Манчестер Юнайтед" програв "Манчестер Сіті" з рахунком 0:2. Команда втратила шанс покращити своє турнірне становище й опустилася на шосте місце. Такий результат обурив багатьох уболівальників "МЮ", а чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі навіть пригрозив приїхати на базу та провести виховну бесіду з футболістами, у яких "відсутній дух переможця".

Раніше Фокус розповідав про причини незадовільних результатів команди: "Манчестер Юнайтед" витратив 140 мільйонів євро на трансфери в літнє міжсезоння, але не може подолати ігрову кризу.