Гол на 7 миллионов: Мбаппе поразил болельщиков на тренировке сборной Франции (видео)

Форвард сборной Франции забил гол пяткой. Видео эпизода менее чем за сутки собрало миллионы просмотров.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе забил необычный гол на тренировке национальной команды. Видео эпизода в своем Instagram-аккаунте опубликовал сам футболист.

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Мбаппе откликнулся на подачу с правого фланга и с разворота нанес удар пяткой, не дав мячу приземлиться на землю.

[ + – ] Гол-шедевр Килиана Мбаппе

Это видео восхитило пользователей социальной сети: менее, чем за сутки, оно набрало 1,8 миллиона лайков при 7 миллионах просмотров. Пользователи в комментариях не могли поверить увиденному, засыпав футболиста комплиментами.

Сборная Франции является соперницей сборной Украины по отборочной группе на чемпионат мира-2022. Отчасти, от результата матча сборной Франции против Финляндии может зависеть судьба сборной Украины, которая борется за вторую строчку в группе с командами Боснии и Герцеговины и Финляндии. Отметим, что оба матча против французов украинская сборная завершила вничью.

Напомним, 10 октября сборная Франции одержала победу в финале Лиги наций УЕФА, обыграв сборную Испании со счетом 2:1. Килиан Мбаппе забил решающий мяч на 80-й минуте игры.

Ранее Фокус сообщал, что Килиан Мбаппе пожертвовал 1,5 миллиона евро призовых на благотворительность. 22-летний футболист жертвует все призовые, заработанные на выступлениях в сборной Франции.

Контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает в 2022 году. Уже зимой футболист может вести переговоры с любым клубом. В европейских СМИ уже сообщали, что француз договорился о продолжении карьеры в мадридском "Реале", но подписать соглашение сможет только в феврале 2022 года. По словам итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, что этому переходу может помешать только форс-мажор.