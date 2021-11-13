Гол на 7 мільйонів: Мбаппе вразив уболівальників на тренуванні збірної Франції (відео)

Форвард збірної Франції забив гол п'ятою. Відео епізоду менш ніж за добу зібрало мільйони переглядів.

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе забив незвичайний гол на тренуванні національної команди. Відео епізоду у своєму Instagram-акаунті опублікував сам футболіст.

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Мбаппе відгукнувся на подачу з правого флангу і з розвороту завдав удару п'ятою, не давши м'ячу приземлитися на землю.

[ + – ] Гол-шедевр Кіліана Мбаппе

Це відео захопило користувачів соціальної мережі: менш ніж за добу воно набрало 1,8 мільйона лайків при 7 мільйонах переглядів. Користувачі у коментарях не могли повірити побаченому, засипавши футболіста компліментами.

Збірна Франції є суперницею збірної України з відбірної групи на чемпіонат світу-2022. Почасти від результату матчу збірної Франції проти Фінляндії може залежати доля збірної України, яка бореться за другий рядок у групі з командами Боснії та Герцеговини та Фінляндії. Зазначимо, що обидва матчі проти французів українська збірна завершила внічию.

Нагадаємо, 10 жовтня збірна Франції здобула перемогу у фіналі Ліги націй УЄФА, обігравши збірну Іспанії з рахунком 2:1. Кіліан Мбаппе забив вирішальний м'яч на 80-й хвилині гри.

Раніше Фокус повідомляв, що Кіліан Мбаппе пожертвував 1,5 мільйонів євро призових на благодійність. 22-річний футболіст жертвує усі призові, зароблені на виступах у збірній Франції.

Контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ спливає у 2022 році. Взимку футболіст може вести переговори з будь-яким клубом. У європейських ЗМІ вже повідомляли, що француз домовився про продовження кар'єри в мадридському "Реалі", але підписати угоду зможе лише у лютому 2022 року. За словами італійського журналіста Джанлукі Ді Марціо, цьому переходу може перешкодити тільки форс-мажор.