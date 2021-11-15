Богатые тоже плачут: Криштиану Роналду не справился с эмоциями после матча с Сербией (видео)

Форвард сборной Португалии болезненно воспринял поражение, лишившее Португалию прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения своей национальной команды в матче против сборной Сербии, сообщает издание The Sun.

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После финального свистка в заключительном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 в группе А, 36-летний португалец рухнул на газон и начал плакать. Сборная Португалии потерпела поражение со счетом 1:2, а решающий мяч команда пропустила в конце матча. Благодаря этой победе сборная Сербии заняла первое место в группе и напрямую вышла на чемпионат мира, который состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

[ + – ] Криштиану Роналду плачет после поражения от Сербии

Криштиану Роналду рискует не попасть на свой пятый чемпионат мира, поскольку сборная Португалии заняла второе место в отборочной группе. Теперь чемпионам Европы 2016 года предстоит побороться за путевку на Мундиаль в плей-офф раунде квалификации.

Поражение от Сербии стало единственным для португальцев в отборочном цикле. Роналду и компания также дважды теряли очки, сыграв вничью с Сербией (2:2) и Ирландией (0:0).

Напомним, Криштиану Роналду попал в топ-5 рейтинга самых богатых спортсменов в истории. Он также стал самым состоятельным футболистов, заработав 1,24 миллиарда долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что Криштиану Роналду был оштрафован за парковку в неположенном месте перед матчем "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Это произошло во время командного обеда, который организовал главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер. Впрочем, его меры не помогли команде — "Ман Юнайтед" проиграл "Ман Сити" со счетом 0:2.