Багаті теж плачуть: Кріштіану Роналду не впорався з емоціями після матчу із Сербією (відео)

Форвард збірної Португалії болісно сприйняв поразку, яка позбавила Португалію прямої путівки на чемпіонат світу в Катарі.

Нападник збірної Португалії та "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки своєї національної команди у матчі проти збірної Сербії, повідомляє видання The Sun.

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Після фінального свистка у заключному матчі відбірного циклу на ЧС-2022 у групі А, 36-річний португалець впав на газон і почав плакати. Збірна Португалії зазнала поразки з рахунком 1:2, а вирішальний м'яч команда пропустила наприкінці матчу. Завдяки цій перемозі збірна Сербії посіла перше місце в групі і вийшла прямо на чемпіонат світу, який відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

[ + – ] Кріштіану Роналду плаче після поразки від Сербії

Кріштіану Роналду ризикує не потрапити на свій п'ятий чемпіонат світу, оскільки збірна Португалії посіла друге місце у відбірковій групі. Тепер чемпіонам Європи 2016 року доведеться поборотися за путівку на Мундіаль у плей-оф раунді кваліфікації.

Поразка від Сербії стала єдиною для португальців у відбірному циклі. Роналду та компанія також двічі втрачали очки, зігравши внічию із Сербією (2:2) та Ірландією (0:0).

Нагадаємо, Кріштіану Роналду потрапив до топ-5 рейтингу найбагатших спортсменів в історії. Він також став найзаможнішим футболістом, заробивши 1,24 мільярди доларів.

Раніше Фокус розповідав, що Кріштіану Роналду оштрафували за паркування в недозволеному місці перед матчем "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сіті". Це сталося під час командного обіду, який організував головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер. Утім, його заходи не допомогли команді — "Ман Юнайтед" програв "Ман Сіті" з рахунком 0:2.