"Вперед, к победе": Андрей Шевченко пожелал сборной Украины удачи в матче с Боснией

Экс-главный тренер сборной Украины обратился к футболистам команды накануне решающего матча в отборочном цикле чемпионата мира-2022.

Легендарный украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко обратился к футболистам команды перед матчем отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против сборной Боснии и Герцеговины.

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На своей странице в Instagram Шевченко опубликовал фото команды и пожелал им победы в предстоящей игре.

"Вперед к победе! Болеем за Нашу Сборную!", — написал Андрей Шевченко.

[ + – ] Андрей Шевченко поддержал сборную Украины в матче против Боснии и Герцеговины

Для того, чтобы пробиться в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022, сборной Украины необходимо одержать победу в матче против Боснии и Герцеговины. При этом, в параллельном матче Финляндия должна проиграть Франции. Именно при таком раскладе украинские футболисты смогут продолжить борьбу за попадание на ЧМ-2022. Альтернативный сценарий — победа Украины над Боснией с крупным счетом (3:0 и более) и ничья Финляндии с Францией.

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Он покинул главную команду страны после успешного выступления на Евро-2020, где сборная Украины дошла до 1/4 финала. В УАФ уход Шевченко пояснили его желанием работать с клубом.

Новым главным тренером сборной Украины стал Александр Петраков, который принял команду с приставкой "исполняющий обязанности". Под его руководством команда провела шесть матчей, одержав одну победу и пять раз сыграв вничью.

Ранее Фокус сообщал, что Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа". Помогать 45-летнему украинцу в новом клубе будет его ассистент по сборной Украины Мауро Тасотти, а вот Андреа Мальдера отказался входить в тренерский штаб.

Напомним, что Фокус рассказывал, где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина.