"Вперед до перемоги": Андрій Шевченко побажав збірній України успіху в матчі з Боснією

Ексголовний тренер збірної України звернувся до футболістів команди напередодні вирішального матчу у відбірному циклі чемпіонату світу-2022.

Легендарний український футболіст та колишній головний тренер національної збірної Андрій Шевченко звернувся до футболістів команди перед матчем відбірного циклу чемпіонату світу 2022 року проти збірної Боснії та Герцеговини.

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На своїй сторінці в Instagram Шевченко опублікував фото команди та побажав їм перемоги в майбутній грі.

"Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!", — написав Андрій Шевченко.

[ + – ] Андрій Шевченко підтримав збірну України у матчі проти Боснії та Герцеговини

Для того, щоб пробитися у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022, збірній України необхідно здобути перемогу в матчі проти Боснії та Герцеговини. При цьому в паралельному матчі Фінляндія має програти Франції. Саме за такого розкладу українські футболісти зможуть продовжити боротьбу за потрапляння на ЧС-2022. Альтернативний сценарій — перемога України над Боснією з великим рахунком (3:0 та більше) та нічия Фінляндії з Францією.

Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 до 2021 року. Він залишив головну команду країни після успішного виступу на Євро-2020, де збірна України дійшла до 1/4 фіналу. В УАФ звільнення Шевченка пояснили його бажанням працювати з клубом.

Новим головним тренером збірної України став Олександр Петраков, який прийняв команду з приставкою "виконувач обов'язків". Під його керівництвом команда провела шість матчів, здобувши одну перемогу та п'ять разів зігравши внічию.

Раніше Фокус повідомляв, що Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа". Допомагатиме 45-річному українцю в новому клубі його асистент зі збірної України Мауро Тассотті, а ось Андреа Мальдера відмовився входити до тренерського штабу.

Нагадаємо, що Фокус розповідав, де дивитися матч відбору на ЧС-2022 Боснія та Герцеговина — Україна.