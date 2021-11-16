Без двоих лидеров: у сборной Боснии кадровые проблемы перед матчем с Украиной

Тренерский штаб соперника сборной Украины понес две существенных потери перед заключительным матчем в отборочном цикле ЧМ-2022.

Футболисты сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич не сыграют в матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу против сборной Украины, сообщает Sport.ua со ссылкой на боснийского журналиста Хариса Мрконью.

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Эдин Джеко уже покинул расположение сборной, поскольку получил травму бедра. 35-летний нападающий был вынужден вернуться в Италию, где он выступает за миланский "Интер", чтобы пройти восстановление.

Что касается Пьянича, то полузащитник "Бешикташа", по словам журналиста, был раскритикован и освистан болельщиками после матча против Финляндии, в котором боснийцы потерпели поражение со счетом 1:3. Возможно, именно по причине неубедительной игры футболист не попадет в заявку на матч против Украины.

Сборная Украины прибыла в Сараево боевым составом, в заявку на игру Александр Петраков не включил только защитника Виктора Корниенко и форварда Даниила Сикана.

Напомним, что со словами поддержки к футболистам сборной Украины обратился Андрей Шевченко. Бывший главный тренер национальной сборной, который в этом месяце возглавил итальянский клуб "Дженоа", пожелал команде удачи в решающем матче за выход на чемпионат мира по футболу. Отметим, что украинскую сборную в Боснии устроит только победа. При этом, нужно рассчитывать, что в матче Финляндия — Франция хозяева не смогут победить действующих чемпионов мира.

Ранее Фокус рассказывал, где смотреть матч Босния — Украина. Прямая трансляция начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сегодня в Европе будут сыграны последние матчи квалификации на чемпионат мира по футболу. Фокус информировал о том, кто уже оформил выход на ЧМ-2022 и кто сыграет в плей-офф квалификации.