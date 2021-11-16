Без двох лідерів: у збірної Боснії кадрові проблеми перед матчем з Україною

Тренерський штаб суперника збірної України зазнав двох суттєвих втрат перед підсумковим матчем у відбірному циклі ЧС-2022.

Футболісти збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко та Міралем П'янич не зіграють у матчі відбіркового циклу чемпіонату світу з футболу проти збірної України, повідомляє Sport.ua з посиланням на боснійського журналіста Харіса Мрконью.

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Едін Джеко вже покинув розташування збірної, оскільки отримав травму стегна. 35-річний нападник змушений був повернутися до Італії, де він виступає за міланський "Інтер", щоб пройти відновлення.

Що стосується П'янича, то півзахисника "Бешикташа", за словами журналіста, було розкритиковано і освистано вболівальниками після матчу проти Фінляндії, у якому боснійці зазнали поразки з рахунком 1:3. Можливо, саме через непереконливу гру футболіст не потрапить у заявку на матч проти України.

Збірна України прибула до Сараєва бойовим складом, до заявки на гру Олександр Петраков не включив лише захисника Віктора Корнієнка та форварда Данила Сікана.

Нагадаємо, що зі словами підтримки до футболістів збірної України звернувся Андрій Шевченко. Колишній головний тренер національної збірної, який цього місяця очолив італійський клуб "Дженоа", побажав команді успіху у вирішальному матчі за вихід на чемпіонат світу з футболу. Зазначимо, що українську збірну в Боснії влаштує лише перемога. При цьому потрібно розраховувати, що в матчі Фінляндія — Франція господарі не зможуть перемогти чинних чемпіонів світу.

Раніше Фокус розповідав, де дивитися матч Боснія — Україна. Пряма трансляція розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Сьогодні в Європі буде зіграно останні матчі кваліфікації на чемпіонат світу з футболу. Фокус інформував про те, хто вже оформив вихід на ЧС-2022 та хто зіграє у плей-оф кваліфікації.