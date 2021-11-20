Избивали тяжелым мячом. Фьюри показал жестокий фрагмент своей тренировки (видео)

Британский боксер показал, как ему удается держаться в ринге после мощных ударов соперников.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри показал необычное упражнение на выносливость.

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В своем аккаунте в Twitter боксер опубликовал видео, в котором показал, как отрабатывает свою выносливость. Один из тренеров 33-летнего спортсмена бьет его тяжелым мячом, но Фьюри выдерживает эти удары.

"Когда вы ощущаете, что сегодня пятница, но кто-то заглушает ваше чувство", — написал Фьюри.

В ночь на 10 октября 2021 года Тайсон Фьюри победил американского боксера Деонтея Уайлдера и защитил чемпионский титул по версии WBC. Победу Фьюри оформил в 11-м раунде, хотя и побывал в нокдауне до того.

Фокус рассказывал, что после этого поражения Деонтей Уайлдер был госпитализирован. Сейчас здоровью спортсмена ничего не угрожает. Этот бой был третьим между Фьюри и Уайлдером: впервые они встретились 1 декабря 2018 года и тогда победитель не был выявлен. 22 февраля 2020 года, во втором поединке, Фьюри победил соперника, завоевав титул чемпиона мира по версии WBC.

Летом сообщалось о переговорах между командами Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа о проведении боя за титул абсолютного чемпиона мира, но сделка сорвалась и Джошуа встретился с Александром Усиком, которому проиграл при заполненных трибунах в Лондоне.

Также Фокус сообщал, что Тайсон Фьюри был недоволен результатами футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", пригрозив приехать на базу и добавить игрокам мотивации. В частности, боксер возмутился качеством игры футболистов в матче против "Манчестер Сити", который завершился победой горожан со счетом 0:2.