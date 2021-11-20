Били важким м'ячем. Ф'юрі показав жорстокий фрагмент свого тренування (відео)

Британський боксер показав, як йому вдається триматись у рингу після потужних ударів суперників.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі показав незвичайну вправу на витривалість.

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У своєму обліковому записі в Twitter боксер опублікував відео, в якому показав, як відпрацьовує свою витривалість. Один із тренерів 33-річного спортсмена б'є його важким м'ячем, але Ф'юрі витримує ці удари.

"Коли ви відчуваєте, що сьогодні є п'ятниця, але хтось заглушає ваше почуття", — написав Ф'юрі.

У ніч на 10 жовтня 2021 року Тайсон Фьюрі переміг американського боксера Деонтея Уайлдера та захистив чемпіонський титул за версією WBC. Перемогу Ф'юрі оформив у 11-му раунді, хоч і побував у нокдауні до того.

Фокус розповідав, що після цієї поразки Деонтей Уайлдер був госпіталізований. Наразі здоров'ю спортсмена нічого не загрожує. Цей бій був третім між Ф'юрі та Уайлдером: вперше вони зустрілися 1 грудня 2018 року і тоді переможця не виявили. 22 лютого 2020 року, у другому поєдинку, Ф'юрі переміг суперника, здобувши титул чемпіона світу за версією WBC.

Влітку повідомлялося про переговори між командами Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа про проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу, але угода зірвалася і Джошуа зустрівся з Олександром Усиком, якому програв при заповнених трибунах у Лондоні.

Також Фокус повідомляв, що Тайсон Ф'юрі був незадоволений результатами футбольного клубу "Манчестер Юнайтед", пригрозивши приїхати на базу та додати гравцям мотивації. Зокрема, боксер обурився якістю гри футболістів у матчі проти "Манчестер Сіті", який завершився перемогою городян із рахунком 0:2.