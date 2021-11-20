"Сейчас Ирландией правят слабаки": Конор Макгрегор раскритиковал правительство своей страны

Ирландский боец считает, что руководство его страны уничтожило медицинскую систему, подвергнув риску население.

Экс-чемпион мира в смешанных единоборствах Конор Макгрегор высказался относительно ситуации с коронавирусом в Ирландии.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

На своей странице в Twitter Макгрегор опубликовал пост спортивного комментатора Бена Скаллана, в котором он рассказывает о медицинских проблемах в Ирландии в борьбе с вирусом гриппа. Макгрегор также высказался относительно ситуации:

"Испокон веков эта работа не велась. Теперь, в конце 2021 года, в этом прямо обвиняется общественность. Обвинять себя в отсутствии лидерства / работы / успеха — на мой взгляд, самое слабое, что может сделать человек. В настоящее время Ирландией правят слабаки", — написал Макгрегор.

Статья, на которую ссылается Бен Скаллан, датирована 2017 годом и в ней прямо предрекается крах медицинской системы в Ирландии на примере борьбы с сезонным гриппом.

"Наша служба здравоохранения и без того опасно недоукомплектована кадрами, и в системе не хватает коек. Наше население стареет. И мы находимся в нескольких неделях от прибытия медицинского урагана "Офелия" в виде серьезной вспышки гриппа, против которой нынешняя вакцина, вероятно, будет крайне неэффективной", — говорится в материале Irish Times.

Ситуация в Ирландии осложняется из-за коронавируса: главный санитарный врач страны Тони Холохан заявил, что за последние 14 дней в стране зафиксировано 55 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Он также отметил, что ожидает увеличения количества заболевших.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Конор Макгрегор потерял близкого друга. Ирландец, комментируя произошедшее, заявил, что его сердце разбито.

В октябре спортсмен попал в скандал: находясь в Риме, Конор Макгрегор сломал нос известному диджею. В рамках того же визита, Макгрегор встретился с Жозе Моуриньо, главным тренером футбольного клуба "Рома".