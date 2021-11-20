"Зараз Ірландією правлять слабаки": Конор Макгрегор розкритикував уряд своєї країни

Ірландський боєць вважає, що керівництво його країни знищило медичну систему, наразивши ризик населення.

Екс-чемпіон світу у змішаних єдиноборствах Конор Макгрегор висловився щодо ситуації з коронавірусом в Ірландії.

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На своїй сторінці у Twitter Макгрегор опублікував пост спортивного коментатора Бена Скаллана, в якому він розповідає про медичні проблеми в Ірландії у боротьбі з різними вірусами. Макгрегор також висловився щодо ситуації:

"Споконвіку ця робота не велася. Тепер, наприкінці 2021 року, в цьому прямо звинувачується громадськість. Звинувачувати себе у відсутності лідерства/роботи/успіху — на мій погляд, найслабше, що може зробити людина. Нині Ірландією правлять слабаки", — написав Макгрегор.

Стаття, на яку посилається Бен Скаллан, датована 2017 роком і в ній прямо пророкується крах медичної системи в Ірландії на прикладі боротьби з сезонним грипом.

"Наша служба охорони здоров'я і без того небезпечно недоукомплектована кадрами, і в системі не вистачає ліжок. Наше населення старіє. І ми знаходимося за кілька тижнів від прибуття медичного урагану "Офелія" у вигляді серйозного спалаху грипу, проти якого нинішня вакцина, ймовірно, буде вкрай неефективною", — йдеться в матеріалі Irish Times.

Ситуація в Ірландії ускладнюється через коронавірус: головний санітарний лікар країни Тоні Холохан заявив, що за останні 14 днів у країні зафіксовано 55 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Він також зазначив, що очікує збільшення кількості хворих.

Раніше Фокус розповідав про те, що Конор Макгрегор втратив близького друга. Ірландець, коментуючи подію, заявив, що його серце розбите.

У жовтні спортсмен потрапив у скандал: перебуваючи в Римі, Конор Макгрегор зламав носа відомому діджею. У рамках того ж візиту Макгрегор зустрівся з Жозе Моуріньо, головним тренером футбольного клубу "Рома".