Более половины стоимости Роналду: сколько Сульшер получит за разрыв контракта с "МЮ"

Норвежскому специалисту будет выплачена солидная компенсация за досрочное увольнение.

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" должен будет выплатить крупную сумму компенсации норвежскому тренеру Оле-Гуннару Сульшеру, сообщает The Sun.

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За досрочный разрыв трудовых соглашений Сульшер получит 7,5 миллионов фунтов, что равнозначно его годовому окладу. По этому показателю норвежец является пятым среди самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги. По объему заработной платы Сульшер уступает только Пепу Гвардиоле, Юргену Клоппу, Брендану Роджерсу и Марсело Бьелсе.

С учетом того, что за возвращение Криштиану Роналду прошлым летом "манкунианцы" заплатили 15 миллионов евро, сумма компенсации, которую получит Сульшер, является больше, чем половина денег, потраченных на трансфер португальца.

Решение о судьбе Сульшера руководители "Манчестер Юнайтед" принимали сразу после матча против "Уотфорда", который завершился поражением со счетом 1:4. Учитывая то, что в текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" и так проигрывал всем прямым конкурентам, кроме "Тоттенхэма", боссы клуба приняли решение о смене главного тренера.

Официально о том, что Сульшер отправлен в отставку, было объявлено в воскресенье утром. На официальном сайте клуба появилось заявление, в котором руководство благодарит Сульшера за работу и отмечает, что двери "Олд Траффорд" будут всегда открыты для него.

Напомним, что в субботу "Манчестер Юнайтед" в гостях проиграл аутсайдеру английской Премьер-лиги "Уотфорду". Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев, а вратарь "МЮ" Давид Де Хеа отбил пенальти на 11-й минуте матча. Два гола "Уотфорд" забил уже в компенсированное время.

Ранее Фокус рассказывал о причинах провалов "Манчестер Юнайтед" и огромных расходах на трансферном рынке.