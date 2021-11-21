Более половины стоимости Роналду: сколько Сульшер получит за разрыв контракта с "МЮ"
Норвежскому специалисту будет выплачена солидная компенсация за досрочное увольнение.
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" должен будет выплатить крупную сумму компенсации норвежскому тренеру Оле-Гуннару Сульшеру, сообщает The Sun.
За досрочный разрыв трудовых соглашений Сульшер получит 7,5 миллионов фунтов, что равнозначно его годовому окладу. По этому показателю норвежец является пятым среди самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги. По объему заработной платы Сульшер уступает только Пепу Гвардиоле, Юргену Клоппу, Брендану Роджерсу и Марсело Бьелсе.
С учетом того, что за возвращение Криштиану Роналду прошлым летом "манкунианцы" заплатили 15 миллионов евро, сумма компенсации, которую получит Сульшер, является больше, чем половина денег, потраченных на трансфер португальца.
Решение о судьбе Сульшера руководители "Манчестер Юнайтед" принимали сразу после матча против "Уотфорда", который завершился поражением со счетом 1:4. Учитывая то, что в текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" и так проигрывал всем прямым конкурентам, кроме "Тоттенхэма", боссы клуба приняли решение о смене главного тренера.
Официально о том, что Сульшер отправлен в отставку, было объявлено в воскресенье утром. На официальном сайте клуба появилось заявление, в котором руководство благодарит Сульшера за работу и отмечает, что двери "Олд Траффорд" будут всегда открыты для него.
Напомним, что в субботу "Манчестер Юнайтед" в гостях проиграл аутсайдеру английской Премьер-лиги "Уотфорду". Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев, а вратарь "МЮ" Давид Де Хеа отбил пенальти на 11-й минуте матча. Два гола "Уотфорд" забил уже в компенсированное время.
Ранее Фокус рассказывал о причинах провалов "Манчестер Юнайтед" и огромных расходах на трансферном рынке.