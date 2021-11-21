Понад половину вартості Роналду: скільки Сульшер отримає за розірвання контракту з "МЮ"

Норвезькому фахівцю буде виплачено солідну компенсацію за дострокове звільнення.

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" має виплатити велику суму компенсації норвезькому тренеру Оле-Гуннару Сульшеру, повідомляє The Sun.

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За достроковий розрив трудових угод Сульшер отримає 7,5 мільйона фунтів, що рівнозначно його річному окладу. За цим показником норвежець є п'ятим серед найбагатших тренерів англійської Прем'єр-ліги. За обсягом заробітної плати Сульшер поступається лише Пепу Гвардіоле, Юргену Клоппу, Брендану Роджерсу та Марсело Б'єлсе.

З урахуванням того, що за повернення Кріштіану Роналду минулого літа "манкуніанці" заплатили 15 мільйонів євро, сума компенсації, яку отримає Сульшер, є більшою за половину грошей, витрачених на трансфер португальця.

Рішення про долю Сульшера керівники "Манчестер Юнайтед" ухвалювали одразу після матчу проти "Вотфорда", який завершився поразкою з рахунком 1:4. Враховуючи те, що цього сезону "Манчестер Юнайтед" і так програвав усім прямим конкурентам, крім "Тоттенхема", боси клубу ухвалили рішення про зміну головного тренера.

Офіційно про те, що Сульшера відправили у відставку, було оголошено в неділю вранці. На офіційному сайті клубу з'явилася заява, в якій керівництво дякує Сульшеру за роботу і зазначає, що двері "Олд Траффорд" будуть завжди відчинені для нього.

Нагадаємо, що у суботу "Манчестер Юнайтед" у гостях програв аутсайдеру англійської Прем'єр-ліги "Уотфорду". Матч закінчився з рахунком 4:1 на користь господарів, а воротар "МЮ" Давід Де Хеа відбив пенальті на 11 хвилині матчу. Два голи "Уотфорд" забив уже у компенсований час.

Раніше Фокус розповідав про причини провалів "Манчестер Юнайтед" та величезні витрати на трансферному ринку.