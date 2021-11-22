Вышла на связь: пропавшая китаянка Пэн Шуай рассказала, что с ней произошло

Президенту Международного Олимпийского комитета Томасу Баху удалось связаться с теннисисткой, о которой в последнюю неделю говорил весь спортивный мир.

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай провела видеоразговор с руководителем Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом, сообщает пресс-служба МОК.

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К Баху присоединились председатель комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член МОК в Китае Ли Линвэй, которая знакома с Пэн Шуай много лет со времени ее работы в Китайской федерации тенниса.

В начале 30-минутного разговора Пэн Шуай поблагодарила МОК за заботу о ее благополучии. Она объяснила, что она в безопасности и здорова, живет в своем доме в Пекине, но хотела бы, чтобы ее приватная жизнь оставалась вне посторонних глаз. Именно поэтому она предпочитает проводить время с друзьями и семьей прямо сейчас. Тем не менее, она продолжит заниматься теннисом, которым она так любит.

"Я была рад видеть, что у Пэн Шуая все в порядке, что было нашей главной заботой. Она казалась расслабленной. Я предложила ей нашу поддержку и возможность оставаться на связи в любое удобное для нее время", — сказала Эмма Терхо.

В конце разговора президент МОК Бах пригласил Пэн Шуай на обед, когда он прибудет в Пекин в январе следующего года, на что она с радостью согласилась, и предложила пригласить Эмму Терхо и Ли Линвэй.

Напомним, что Пэн Шуай пропала без вести после скандального заявления о сексуальном насилии, которое, по ее словам, по отношению к ней совершил бывший вице-премьер-министр Китая Чжан Гаоли.

После официального заявления руководства WTA, звезды мирового тенниса запустили флешмоб #WhereisPengShuai. В поддержку китаянки высказались Серена Уильямс, Симона Халеп и многие другие профессиональные теннисистки.

Накануне разговора с Томасом Бахом на китайском телевидении показали сюжет с участием Пэн Шуай. После этого она вышла на связь, хотя сохраняла молчание с начала месяца.