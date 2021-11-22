Вийшла на зв'язок: зникла китаянка Пен Шуай розповіла, що з нею сталося

Президенту Міжнародного Олімпійського комітету Томасу Баху вдалося зв'язатися з тенісисткою, про яку останній тиждень говорив весь спортивний світ.

Експерша ракетка світу в парному розряді Пен Шуай провела відеорозмову з керівником Міжнародного Олімпійського комітету Томасом Бахом, повідомляє пресслужба МОК.

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До Баха приєдналися голова комісії спортсменів МОК Емма Терхо та член МОК у Китаї Лі Лінвей, яка знайома з Пен Шуай багато років від часу її роботи в Китайській федерації тенісу.

На початку 30-хвилинної розмови Пен Шуай подякувала МОКу за турботу про її благополуччя. Вона пояснила, що вона в безпеці та здорова, живе у своєму будинку в Пекіні, але хотіла б, щоб її приватне життя залишалося поза сторонніми очима. Саме тому вона воліє проводити час із друзями та родиною прямо зараз. Проте вона продовжить займатися тенісом, який вона так любить.

"Я була рада бачити, що в Пен Шуая все гаразд, що було нашою головною турботою. Вона здавалася розслабленою. Я запропонувала їй нашу підтримку і можливість залишатися на зв'язку в будь-який зручний для неї час", — сказала Емма Терхо.

Наприкінці розмови президент МОК Бах запросив Пен Шуай на обід, коли він прибуде до Пекіна в січні наступного року, на що вона з радістю погодилася, і запропонувала запросити Емму Терхо та Лі Лінвей.

Нагадаємо, що Пен Шуай зникла безвісти після скандальної заяви про сексуальне насильство, яке, за її словами, щодо неї скоїв колишній віцепрем'єр-міністр Китаю Чжан Гаолі.

Після офіційної заяви керівництва WTA зірки світового тенісу запустили флешмоб #WhereisPengShuai. На підтримку китаянки висловилися Серена Вільямс, Сімона Халеп та багато інших професійних тенісисток.

Напередодні розмови з Томасом Бахом на китайському телебаченні показали сюжет за участю Пен Шуай. Після цього вона вийшла на зв'язок, хоч мовчала з початку місяця.