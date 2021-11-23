Александр Усик до сих пор не получил гонорар за бой против Джошуа, - промоутер

Украинский чемпион мира по четырем версиям в супертяжелом весе все еще ждет свои деньги за победу над британцем.

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал о выплатах, которые положены его клиенту. Об этом Красюк сообщил в интервью изданию Sports.ru.

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Усик победил Джошуа по итогам 12 раундов чемпионского боя в Лондоне и завоевал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA. WBO. IBF, IBO.

"Никто не угадал по части гонорара для Александра. Все цифры, которые мелькали в прессе, притянуты за уши. Ни одна сумма не имеет ничего общего с реальностью. Александр вообще еще не получил гонорар за бой. В течение двух месяцев с момента первого боя происходит полная выплата по всем PPV (pay per view — платный показ, прим.Фокус), и только потом происходит калькуляция и выплата гонорара", — отметил Красюк.

Он также отметил, что самой поздней датой боя-реванша между Усиком и Джошуа будет 25 апреля — 7 месяцев с момента проведения первого поединка. Окончательная дата станет понятна после встречи Красюка с промоутером Джошуа Эдди Хирном.

Отметим, что бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев рассказывал, что сумма гонорара Усика за бой Джошуа не превышает одного миллиона долларов, оценив этот гонорар в "три копейки".

После победы над Энтони Джошуа Александр Усик дал эксклюзивное интервью Фокусу, в котором рассказал о ритуалах перед боем, новом костюме и трансляциях бокса в Украине.

Тем не менее, после боя с Джошуа, Усик приобрел новый автомобиль стоимостью более одного миллиона евро. Им стал шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG. Своим новым авто боксер похвастался в социальных сетях.