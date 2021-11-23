Олександр Усик досі не отримав гонорар за бій проти Джошуа, — промоутер

Український чемпіон світу за чотирма версіями в надважкій вазі все ще чекає на свої гроші за перемогу над британцем.

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк розповів про виплати, які належать його клієнту. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Sports.ru.

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Усик переміг Джошуа за підсумками 12 раундів чемпіонського бою в Лондоні та завоював титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA. WBO. IBF, IBO.

"Ніхто не вгадав щодо частини гонорару для Олександра. Усі цифри, які миготіли в пресі, притягнуті за вуха. Жодна сума не має нічого спільного з реальністю. Олександр взагалі ще не отримав гонорар за бій. Протягом двох місяців із моменту першого бою відбувається повна виплата за всіма PPV (pay per view — платний показ, прим. Фокус), і лише потім відбувається калькуляція та виплата гонорару", — зазначив Красюк.

Він також зазначив, що пізнішою датою бою-реваншу між Усиком і Джошуа буде 25 квітня — 7 місяців із моменту проведення першого поєдинку. Остаточна дата стане зрозумілою після зустрічі Красюка з промоутером Джошуа Едді Гірном.

Зазначимо, що колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов розповідав, що сума гонорару Усика за бій Джошуа не перевищує одного мільйона доларів, оцінивши цей гонорар у "три копійки".

Після перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик дав ексклюзивне інтерв'ю Фокусу, в якому розповів про ритуали перед боєм, новий костюм і трансляції боксу в Україні.

Проте, після бою з Джошуа, Усик придбав новий автомобіль вартістю понад один мільйон євро. Ним став шестиколісний Mercedes-Benz G63 AMG. Своїм новим авто боксер похвалився у соціальних мережах.