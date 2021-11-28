"Не терпится воткнуть стержень из моей ноги в шею соперника" - Макгрегор готов вернутся в октагон

Экс-чемпион мира ответил на вопросы своих подписчиков, пригрозив будущему сопернику.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор намерен возобновить спарринги к апрелю 2022 года. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Twitter.

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Макгрегор организовал сессию вопросов и ответов со своими подписчиками. Отвечая на вопрос о своей физической форме, Конор заявил, что его восстановление после перелома ноги продолжается. Согласно прогнозу, ирландец сможет приступить к активным тренировкам уже весной.

"К апрелю у меня будет полноценный спарринг по смешанным единоборствам. Легко! К тому времени мое возвращение неизбежно. Но я должен быть терпеливым. Уверен, что справлюсь с этим", — написал Макгрегор.

Также ирландец ответил на вопрос, не боится ли он сломать ногу снова.

"Мне не терпится вкрутить этот стальной стержень из моей ноги через шею будущего соперника! Я отсчитываю секунды, когда смогу запустить это оружие", — написал боец.

Напомним, что Конор Макгрегор потерпел поражение в третьем бою против американца Дастина Порье. Поединок состоялся 11 июля. Макгрегор уже в первом раунде, пытаясь парировать атаку соперника, оступился и сломал ногу.

После этого ирландец попал в несколько скандалов. В конце сентября Макгрегор опубликовал видео, где темнокожий человек чистил ему обувь. Этот ролик вызвал негативную реакцию у общества: активисты Black Lives Metter восприняли видео на свой счет и раскритиковали Макгрегора за расизм в видео.

Уже в октябре, находясь в Риме, Конор Макгрегор сломал нос итальянскому диджею. Пострадавший Франческо Факкинетти рассказал, что это произошло в одном из ночных клубов столицы Италии, куда Макгрегор пришел со своей невестой Ди Девлин. По словам диджея, боец смешанных единоборств предложил своей компании пойти на другую вечеринку, после чего без всяких причин ударил его в лицо.