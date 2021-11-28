"Кортить швидше загнати металевий стрижень з ноги моєму супернику": Макгрегор хоче повернутися до октагону

Екс-чемпіон світу відповів на запитання своїх підписників, пригрозивши майбутньому супернику.

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор має намір відновити спаринги до квітня 2022 року. Про це спортсмен розповів на своїй сторінці у Twitter.

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Макгрегор організував сесію питань та відповідей зі своїми підписникам. Відповідаючи на запитання про свою фізичну форму, Конор заявив, що його відновлення після перелому ноги продовжується. Згідно з прогнозом, ірландець зможе розпочати активні тренування вже навесні.

"До квітня у мене буде повноцінний спаринг зі змішаних єдиноборств. Легко! До того часу моє повернення неминуче. Але я маю бути терплячим. Упевнений, що впораюся з цим", — написав Макгрегор.

Також ірландець відповів на запитання, чи не боїться зламати ногу знову.

"Мені не терпиться вкрутити цей сталевий стрижень із моєї ноги через шию майбутнього суперника! Я відлічую секунди, коли зможу запустити цю зброю", — написав боєць.

Нагадаємо, що Конор Макгрегор зазнав поразки у третьому бою проти американця Дастіна Пор'є. Поєдинок відбувся 11 липня. Макгрегор вже у першому раунді, намагаючись парирувати атаку суперника, оступився і зламав ногу.

Після цього ірландець потрапив до кількох скандалів. Наприкінці вересня Макгрегор опублікував відео, де темношкіра людина чистила йому взуття. Цей ролик викликав негативну реакцію у суспільства: активісти Black Lives Metter сприйняли відео на свій рахунок та розкритикували Макгрегора за расизм у відео.

Вже жовтні, перебуваючи у Римі, Конор Макгрегор зламав ніс італійському діджею. Постраждалий Франческо Факкінетті розповів, що це сталося в одному з нічних клубів столиці Італії, куди Макгрегор прийшов зі своєю нареченою Ді Девлін. За словами діджея, боєць змішаних єдиноборств запропонував своїй компанії піти на іншу вечірку, після чого без жодних причин ударив його в обличчя.