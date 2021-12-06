Тренер "Челси" Тухель обошел Гвардиолу в голосовании за звание "Лучший тренер 2021"

Немецкий тренер в 2021 году стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Эта победа не осталась незамеченной Международной федерацией футбольной истории и статистики.

Главный тренер ФК "Челси" (Лондон) Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).

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Согласно экспертному голосованию, которое провела организация, Тухель набрал 230 очков и стал победителем. На втором месте оказался главный тренер ФК "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола — испанец набрал только 55 очков. В топ-5 вошли также такие тренеры, как Ханс-Дитер Флик (возглавлял "Баварию" до лета 2021), Унаи Эмери ("Вильярреал") и Диего Симеоне ("Атлетико" Мадрид).

Лучший тренер 2021 года по версии IFFHS

Томас Тухель ("Челси") — 230 Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 55 Ханс-Дитер Флик ("Бавария") — 25 Унаи Эмери ("Вильярреал") — 15 Диего Симеоне ("Атлетико) — 10

Под руководством Томаса Тухеля лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов УЕФА, в финале победив как раз "Манчестер Сити", возглавляемый Хосепом Гвардиолой. Но испанец взял реванш в чемпионате Англии, где "Манчестер Сити" победил с 12-очковым отрывом от ближайшего преследователя — "Манчестер Юнайтед". "Челси" в национальном чемпионате финишировал только четвертым.

Что касается Ханса Дитера-Флика, то в сезоне 2020/2021 он выигрывал клубный чемпионат мира и два года подряд выигрывал чемпионат Германии во главе "Баварии".

Унаи Эмери вместе с "Вильярреалом" в 2021 году выиграл Лигу Европы, а Диего Симеоне вместе с "Атлетико" выиграл чемпионат Испании.

Отметим, что Томас Тухель возглавил "Челси" в январе 2021 года, сменив на посту главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

4 июня 2021 года "Челси" продлил контракт с Томасом Тухелем. Согласно новому трудовому договору, 47-летний специалист будет работать в Лондоне до лета 2024 года.