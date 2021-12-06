Тренер "Челсі" Тухель обійшов Гвардіолу в голосуванні за звання "Найкращий тренер 2021"

Німецький тренер у 2021 році став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА. Ця перемога не залишилася непоміченою Міжнародною федерацією футбольної історії та статистики.

Головного тренера ФК "Челсі" (Лондон) Томаса Тухеля визнано найкращим тренером 2021 року за версією IFFHS (Міжнародна федерація футбольної історії та статистики).

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Згідно з експертним голосуванням, яке провела організація, Тухель набрав 230 очок і став переможцем. На другому місці опинився головний тренер ФК "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола — іспанець набрав лише 55 очок. До топ-5 увійшли також такі тренери, як Ганс-Дітер Флік (очолював "Баварію" до літа 2021), Унаї Емері ("Вільярреал") та Дієго Сімеоне ("Атлетіко" Мадрид).

Найкращий тренер 2021 року за версією IFFHS

Томас Тухель ("Челсі") — 230. Жузеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") — 55. Ганс-Дітер Флік ("Баварія") — 25. Унаї Емері ("Вільярреал") — 15. Дієго Сімеоне ("Атлетіко) — 10.

Під керівництвом Томаса Тухеля лондонський клуб виграв Лігу чемпіонів УЄФА, у фіналі перемігши саме "Манчестер Сіті", очолюваний Жузепом Гвардіолою. Але іспанець взяв реванш у чемпіонаті Англії, де "Манчестер Сіті" переміг із 12-очковим відривом від найближчого переслідувача — "Манчестер Юнайтед". "Челсі" у національному чемпіонаті фінішував лише четвертим.

Щодо Ганса Дітера-Фліка, то в сезоні 2020/2021 він вигравав клубний чемпіонат світу та два роки поспіль вигравав чемпіонат Німеччини на чолі "Баварії".

Унаї Емері разом із "Вільярреалом" у 2021 році виграв Лігу Європи, а Дієго Сімеоне разом із "Атлетіко" виграв чемпіонат Іспанії.

Зазначимо, що Томас Тухель очолив "Челсі" в січні 2021 року, змінивши на посаді головного тренера команди Френка Лемпарда.

4 червня 2021 року "Челсі" продовжив контракт із Томасом Тухелем. Згідно з новим трудовим договором, 47-річний фахівець працюватиме в Лондоні до літа 2024 року.