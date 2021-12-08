Без легенды. Серена Уильямс не сыграет на Australian Open

23-кратная победительница турниров "Большого Шлема" испытывает проблемы со здоровьем.

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что не сыграет на одном из крупнейших турниров 2022 года Australian Open. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

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"Это никогда не бывает легким решением. Я нахожусь не на том уровне, где мне нужно быть физически, чтобы бороться за титул.

Мельбурн — один из моих любимых городов для посещения, и я с нетерпением жду возможности играть в АО каждый год. Я буду скучать по болельщикам, но в то же время, буду очень рада вернуться и соревноваться на самом высоком уровне", — заявила теннисистка.

40-летняя спортсменка в 2021 году пропустила концовку сезона из-за травмы, которую.она получила во время "Уимблдона", Тогда Фокус рассказывал, что Серена Уильямс снялась с матча против Александры Саснович и покинула корт в слезах. Это произошло после того, как американка неудачно поскользнулась на траве и подвернула ногу,

Еще до этого эпизода Серена Уильямс заявила о том, что не сыграет на Олимпиаде в Токио. Тогда Уильямс-младшая не поясняла причины своего решения, но инсайдеры утверждали, что спортсменка отказалась от участия в Играх, чтобы побыть с семьей.

Серена Уильямс в последний раз выигрывал на турнире в Окленде, в 2020 году, когда в финале она победила другую американку Джессику Пегулу. С тех пор в течение почти двух лет Серена Уильямс оставалась без трофеев.

Фокус рассказывал, что первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович может пропустить Australian Open из-за вакцинации. Серб все еще не сделал прививку, а организаторы турнира настаивают на том, чтобы все игроки были привиты. Тем не менее, 34-летний теннисист попал в финальную заявку на турнир.