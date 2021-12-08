Без легенди. Серена Вільямс не зіграє на Australian Open

23-разова переможниця турнірів "Великого Шолома" має проблеми зі здоров'ям.

Американська тенісистка Серена Вільямс оголосила, що не зіграє на одному з найбільших турнірів 2022 Australian Open. Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

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"Це ніколи не буває легким рішенням. Я перебуваю не на тому рівні, де мені потрібно бути фізично, щоб виборювати титул.

Мельбурн — одне з моїх улюблених міст для відвідування, і я з нетерпінням чекаю на можливість грати в АТ щороку. Я сумуватиму за вболівальниками, але водночас буду дуже рада повернутися та змагатися на найвищому рівні", — заявила тенісистка.

40-річна спортсменка у 2021 році пропустила кінець сезону через травму, яку вона отримала під час "Вімблдону", тоді Фокус розповідав, що Серена Вільямс знялася з матчу проти Олександри Соснович і залишила корт у сльозах. Це сталося після того, як американка невдало послизнулася на траві та підвернула ногу.

Ще до цього епізоду Серена Вільямс заявила, що не зіграє на Олімпіаді в Токіо. Тоді Вільямс-молодша не пояснювала причин свого рішення, але інсайдери стверджували, що спортсменка відмовилася від участі в Іграх, щоб побути з сім'єю.

Серена Вільямс востаннє вигравав на турнірі в Окленді, 2020 року, коли у фіналі вона перемогла іншу американку Джессіку Пегулу. З того часу протягом майже двох років Серена Вільямс залишалася без трофеїв.

Фокус розповідав, що перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович може пропустити Australian Open через вакцинацію. Серб усе ще не зробив щеплення, а організатори турніру наполягають на тому, щоб усі гравці були щеплені. Проте 34-річний тенісист потрапив у фінальну заявку на турнір.