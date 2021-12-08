Сульшер - самый богатый. Стало известно финансовое состояние норвежских звезд спорта

В восьмерку богатейших спортсменов Норвегии вошли биатлонисты, лыжники, шахматист и футбольный тренер.

Экс-главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер возглавил рейтинг богатейших спортсменов Норвегии, составленный изданием Dagens Naeringsliv.

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Журналистам удалось собрать информацию о заработках топ-спортсменов по итогам 2020 года и посчитать итоговый заработок за карьеру каждого из них.

Самым богатым норвежским спортсменом стал экс-футболист и главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, который в 2020 году заработал 407 тысяч долларов, а суммарно за карьеру — 12,54 млн долларов.

Биатлонист Йоханнес Бе заработал 1,57 млн долларов, а его коллега Тириль Экхофф — 1,1 млн долларов.

Шахматист Магнус Карлсен за прошлый год добавил к своему капиталу 3,41 млн долларов, доведя суммарный показатель до 5,28 млн. Но он уступил вторую строчку рейтинга лыжнице Терезе Йохауг.

Самые богатые спортсмены Норвегии

Оле-Гуннар Сульшер (футбол) — 12,54 млн $ Терезе Йохауг (лыжные гонки) — 5,94 млн $ Магнус Карлсен (шахматы) — 5,28 млн $ Марит Бьорген (лыжные гонки) — 3,85 млн $ Петтер Нортуг (лыжные гонки) — 1,43 млн $

Ранее Фокус рассказывал о сумме отступных, которые Оле-Гуннар Сульшер получит от футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Отметим, что эта сумма практически равна тому, сколько Сульшер заработал за всю карьеру. 49-летний тренер был отправлен в отставку 21 ноября, после неожиданного и разгромного поражения от "Уотфорда" в английской Премьер-лиге (1:4).

Самым богатым спортсменом в истории стал Майкл Джордан. По версии издания Sportrico американский баскетболист за всю жизнь заработал 2,62 млрд долларов. Из футболистов лучший показатель у португальца Криштиану Роналду, который занял пятое место с показателем 1,24 млрд $.