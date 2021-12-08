Сульшер – найбагатший. Стали відомі фінансові статки норвезьких зірок спорту

До вісімки найбагатших спортсменів Норвегії увійшли біатлоністи, лижники, шахіст і футбольний тренер.

Ексголовний тренер футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер очолив рейтинг найбагатших спортсменів Норвегії, складений виданням Dagens Naeringsliv.

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Журналістам вдалося зібрати інформацію про заробітки топспортсменів за підсумками 2020 року та порахувати підсумковий заробіток за кар'єру кожного з них.

Найбагатшим норвезьким спортсменом став ексфутболіст та головний тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, який у 2020 році заробив 407 тисяч доларів, а сумарно за кар'єру — 12,54 млн доларів.

Біатлоніст Йоханнес Бе заробив 1,57 млн доларів, а його колега Тіріль Екхофф — 1,1 млн доларів.

Шахіст Магнус Карлсен за минулий рік додав до свого капіталу 3,41 млн доларів, довівши сумарний показник до 5,28 млн. Але він поступився другим рядком рейтингу лижниці Терезі Йохауг.

Найбагатші спортсмени Норвегії

Оле-Гуннар Сульшер (футбол) — 12,54 млн. доларів Терезі Йохауг (лижні перегони) — 5,94 млн $ Магнус Карлсен (шахи) — 5,28 млн $ Маріт Бьорген (лижні перегони) — 3,85 млн $ Петтер Нортуг (лижні перегони) — 1,43 млн $

Раніше Фокус розповідав про суму відступних, які Оле-Гуннар Сульшер отримає від футбольного клубу "Манчестер Юнайтед". Зазначимо, що ця сума практично дорівнює тому, що Сульшер заробив за всю кар'єру. 49-річного тренера відправили у відставку 21 листопада, після несподіваної та розгромної поразки від "Вотфорда" в англійській Прем'єр-лізі (1:4).

Найбагатшим спортсменом в історії став Майкл Джордан. За версією видання Sportrico, американський баскетболіст за все життя заробив 2,62 млрд доларів. З футболістів найкращий показник у португальця Кріштіану Роналду, який посів п'яте місце з показником 1,24 млрд доларів.