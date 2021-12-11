Ломаченко и Комми показали одинаковый вес перед боем в Нью-Йорке (видео)

Спортсмены вписались в ограничение 61,2 килограмма, необходимое для соответствия легкой весовой категории.

В Нью-Йорке состоялась официальная церемония взвешивания перед боем Василий Ломаченко — Ричард Комми.

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Соперники показали одинаковые результаты — 60,9 кг, что на 300 грамм меньше ограничения для легкой весовой категории (61,2 кг).

Боксеры абсолютно не нагнетали обстановку перед боем, как часто происходит на церемониях взвешивания, и даже напротив — улыбались друг другу и похлопывали по спине.

[ + – ] Взвешивание перед боем Василий Ломаченко - Ричард Комми

Церемонии взвешивания предшествовала пресс-конференция и битва взглядов. На ней соперники также не сдерживали улыбок. Ломаченко даже отметил, что это его первая битва взглядов, на которой боксеры улыбаются друг другу. На что Комми ответил: "Ты отличный парень, мужик".

[ + – ] Василий Ломаченко - Ричард Комми: битва взглядов

Вечер бокса в Нью-Йорке стартует в ночь с субботы на воскресенье в 4:00 по киевскому времени. Всего будет проведено 10 поединков — два по 4 раунда, четыре — по 6 раундов и три — по 8. Главный бой вечера Василий Ломаченко — Ричард Комми начнется ориентировочно в 6:00 по киевскому времени и при необходимости продлится 12 раундов.

Чтобы смотреть онлайн бой Василий Ломаченко — Ричард Комми в Украине, необходимо оформить подписку на онлайн-сервис Megogo. Для просмотра боя нужен пакет "Спорт" или "Максимальная", а за сам бой придется заплатить 29 гривен сейчас либо 49 гривен в день боя, согласно правилам pay-per-view.

От продажи прав на трансляцию боя Ломаченко — Комми зависит гонорар обоих боксеров. Фокус сообщал, что гарантированно Василий Ломаченко заработает 700 тысяч долларов, но эта сумма существенно возрастет в случае успешных продаж в pay-per-view.

Ранее Фокус рассказывал где и когда смотреть бой Ломаченко — Комми, а также приводил статистику последних поединков этих боксеров.