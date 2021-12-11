Ломаченко та Коммі показали однакову вагу перед боєм у Нью-Йорку (відео)

Спортсмени вписалися в обмеження 61,2 кілограми, необхідне для відповідності легкої вагової категорії.

У Нью-Йорку відбулася офіційна церемонія зважування перед боєм Василь Ломаченко — Річард Коммі.

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Суперники показали однакові результати — 60,9 кг, що на 300 грам менше за обмеження для легкої вагової категорії (61,2 кг).

Боксери абсолютно не підігрівали обстановку перед боєм, як часто відбувається на церемоніях зважування, і навіть навпаки — посміхалися одне одному і поплескували по спині.

[ + – ] Зважування перед боєм Василь Ломаченко — Річард Коммі

Церемонії зважування передувала прес-конференція та битва поглядів. На ній суперники також не стримували посмішок. Ломаченко навіть зазначив, що це його перша битва поглядів, на якій боксери посміхаються один одному. На що Коммі відповів: "Ти чудовий хлопець, мужик".

[ + – ] Василь Ломаченко — Річард Коммі: битва поглядів

Вечір боксу в Нью-Йорку стартує в ніч із суботи на неділю о 4:00 за київським часом. Усього буде проведено 10 поєдинків — два по 4 раунди, чотири — по 6 раундів і три — по 8. Головний бій вечора Василь Ломаченко — Річард Коммі розпочнеться орієнтовно о 6:00 за київським часом і за потреби триватиме 12 раундів.

Щоб дивитися онлайн бій Василь Ломаченко — Річард Коммі в Україні, необхідно оформити підписку на онлайн-сервіс Megogo. Для перегляду бою потрібен пакет "Спорт" або "Максимальна", а за сам бій доведеться заплатити 29 гривень зараз або 49 гривень на день бою згідно правил pay-per-view.

Від продажу прав на трансляцію бою Ломаченку — Коммі залежить гонорар обох боксерів. Фокус повідомляв, що гарантовано Василь Ломаченко заробить 700 тисяч доларів, але ця сума суттєво зросте у разі успішного продажу в pay-per-view.

Раніше Фокус розповідав, де і коли дивитися бій Ломаченко — Коммі, а також наводив статистику останніх поєдинків цих боксерів.