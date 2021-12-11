На стиле. Усик приехал в Нью-Йорк на бой Ломаченко - Комми (фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе в США также встретился с Олимпийской чемпионкой 1996 года Лилией Подкопаевой.

Украинский боксер Александр Усик прибыл в Нью-Йорк на поединок своего друга и коллеги Василия Ломаченко. Спортсмен опубликовал фотографии на своей странице в Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

34-летний чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO впечатлил подписчиков своим образом. Усик был одет в пальто, внешне похожее на халат, а также в меховую шапку.

[ + – ] Александр Усик в необычном образе на улицах Нью-Йорка

Многие из подписчиков Усика с юмором отнеслись к такому стилю: "Эполлит вернулся", "Настоящий Атаман", "Когда сказал не зарплата, а получка", "Батина шапка", — написали пользователи.

Также Усик встретился с олимпийской чемпионкой 1996 года Лилией Подкопаевой. Небольшое видео у себя на странице опубликовал аккаунт Luckypunch.net.

[ + – ] Лилия Подкопаева и Александр Усик

Фото с этой встречи также появилось в stories Подкопаевой в Instagram.

[ + – ] Лилия Подкопаева и Александр Усик Фото: Instagram

Также Александр Усик посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко перед боем против Ричарда Комми.

[ + – ] Александр Усик и Василий Ломаченко Фото: Lomus Official

Напомним, что бой Василий Ломаченко — Ричард Комми состоится в ночь с 11 на 12 декабря на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Вечер бокса стартует в 4:00 по киевскому времени, а главный бой — в 6:00.

Фокус рассказывал о церемонии взвешивания и битве взглядов между Василием Ломаченко и Ричардом Комми. Соперники показали одинаковый вес и пребывали в хорошем настроении, вопреки общей тенденции устраивать из протокольного мероприятия шоу.

Смотреть бой Василий Ломаченко — Ричард Комми в Украине можно на видеосервисе Megogo. Для этого необходимо оформить подписку "Спорт" или "Максимальная" и заплатить разовую стоимость просмотра по системе pay-per-view. Суммарно поединок между Ломаченко и Комми будет показан в более чем 50 странах мира.