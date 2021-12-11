На стилі. Усик приїхав до Нью-Йорка на бій Ломаченка — Коммі (фото)
Чемпіон світу у суперважкій вазі в США також зустрівся з Олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.
Український боксер Олександр Усік прибув до Нью-Йорка на поєдинок свого друга та колеги Василя Ломаченка. Спортсмен опублікував фотографії на своїй сторінці у Instagram.
34-річний чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO вразив підписників своїм образом. Усик був одягнений у пальто, зовні схоже на халат, а також у хутряну шапку.
Багато хто з шанувальників Усика з гумором поставилися до такого стилю: "Еполіт повернувся", "Справжній Отаман", "Коли сказав не зарплата, а получка", "Батіна шапка", — написали користувачі.
Також Усік зустрівся з олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою. Невелике відео у себе на сторінці опублікував акаунт Luckypunch.net.
Фото з цієї зустрічі також з'явилося у stories Подкопаєвій у Instagram.
Також Олександр Усик відвідав тренувальний табір Василя Ломаченка перед боєм проти Річарда Коммі.
Нагадаємо, що бій Василь Ломаченко — Річард Коммі відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня на арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Вечір боксу стартує о 4:00 за київським часом, а головний бій – о 6:00.
Фокус розповідав про церемонію зважування та битву поглядів між Василем Ломаченком та Річардом Коммі. Суперники показали однакову вагу та перебували у гарному настрої, всупереч загальній тенденції влаштовувати з протокольного заходу шоу.
Дивитись бій Василь Ломаченко — Річард Коммі в Україні можна на відеосервісі Megogo. Для цього необхідно оформити передплату "Спорт" або "Максимальна" та заплатити разову вартість перегляду за системою pay-per-view. Сумарно поєдинок між Ломаченком та Коммі буде показаний у більш ніж 50 країнах світу.