На стилі. Усик приїхав до Нью-Йорка на бій Ломаченка — Коммі (фото)

Чемпіон світу у суперважкій вазі в США також зустрівся з Олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.

Український боксер Олександр Усік прибув до Нью-Йорка на поєдинок свого друга та колеги Василя Ломаченка. Спортсмен опублікував фотографії на своїй сторінці у Instagram.

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34-річний чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO вразив підписників своїм образом. Усик був одягнений у пальто, зовні схоже на халат, а також у хутряну шапку.

[ + – ] Олександр Усік у незвичайному образі на вулицях Нью-Йорка

Багато хто з шанувальників Усика з гумором поставилися до такого стилю: "Еполіт повернувся", "Справжній Отаман", "Коли сказав не зарплата, а получка", "Батіна шапка", — написали користувачі.

Також Усік зустрівся з олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою. Невелике відео у себе на сторінці опублікував акаунт Luckypunch.net.

[ + – ] Лілія Подкопаєва та Олександр Усік

Фото з цієї зустрічі також з'явилося у stories Подкопаєвій у Instagram.

[ + – ] Лілія Подкопаєва та Олександр Усік Фото: Instagram

Також Олександр Усик відвідав тренувальний табір Василя Ломаченка перед боєм проти Річарда Коммі.

[ + – ] Олександр Усік та Василь Ломаченко Фото: Lomus Official

Нагадаємо, що бій Василь Ломаченко — Річард Коммі відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня на арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Вечір боксу стартує о 4:00 за київським часом, а головний бій – о 6:00.

Фокус розповідав про церемонію зважування та битву поглядів між Василем Ломаченком та Річардом Коммі. Суперники показали однакову вагу та перебували у гарному настрої, всупереч загальній тенденції влаштовувати з протокольного заходу шоу.

Дивитись бій Василь Ломаченко — Річард Коммі в Україні можна на відеосервісі Megogo. Для цього необхідно оформити передплату "Спорт" або "Максимальна" та заплатити разову вартість перегляду за системою pay-per-view. Сумарно поєдинок між Ломаченком та Коммі буде показаний у більш ніж 50 країнах світу.