Вратарь-универсал: футболист Пятов озвучил фильм "Ограбление по-итальянски" (видео)

37-летний голкипер выступил в роли актера дубляжа.

Игрок национальной сборной Украины и футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов рассказал о своей новой роли. На странице в Instagram 37-летний вратарь опубликовал фрагмент видео, где он озвучивает одного из персонажей фильма "Ограбление по-итальянски" для одной из онлайн-платформ.

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По словам Пятова, он "вошел во вкус" и хотел бы продолжать развиваться в качестве актера дубляжа.

[ + – ] Андрей Пятов озвучил фильм "Ограбление по-итальянски"

"Хотелось бы еще озвучить фильмы с моими любимыми актерами: Киану Ривзом и Томом Хенксом. Так что я открыт к предложениям", — написал Андрей Пятов.

Он также отметил, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков мог бы сыграть в художественном фильме.

"Петраков — искренний, открытый человек, который любит правду и все говорит в лицо. Я думаю, это мог бы быть откровенный фильм о какой-то личности", — сказал Пятов, комментируя свое новое амплуа.

Фильм "Ограбление по-итальянски" вышел в 2003 году, в главных ролях снялись Марк Уолберг и Шарлиз Терон. Онлайн-сервис Sweet TV приобрел права на показ этой картины и в качестве промо привлек футболиста, который участвует в медиа-активностях. Ранее Пятов снялся в рекламе одного из банков.

В августе 2021 года Андрей Пятов дал эксклюзивное интервью Фокусу. В частности, вратарь рассказал, что после завершения карьеры хотел бы заняться бизнесом.

В 2021 году Андрей Пятов объявил о завершении выступлений за национальную сборную Украины. Но когда у команды произошли кадровые трудности из-за череды травм, Александр Петраков вызвал опытного вратаря на матчи отборочного цикла ЧМ-2022 с Францией и Казахстаном в начале сентября.