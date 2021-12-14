Воротар-універсал: футболіст Пятов озвучив фільм "Пограбування по-італійськи" (відео)

37-річний голкіпер виступив у ролі актора дубляжу

Гравець національної збірної України та футбольного клубу "Шахтар" Андрій Пятов розповів про свою нову роль. На сторінці в Instagram 37-річний воротар опублікував фрагмент відео, де він озвучує одного з персонажів фільму "Пограбування по-італійськи" для однієї з онлайн-платформ.

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За словами Пятова, він "увійшов у смак" і хотів би продовжувати розвиватися як актор дубляжу.

[ + – ] Андрій Пятов озвучив фільм "Пограбування по-італійськи"

"Хотілося б ще озвучити фільми з моїми улюбленими акторами: Кіану Рівзом та Томом Генксом. Тож я відкритий до пропозицій", — написав Андрій Пятов.

Він також зазначив, що головний тренер збірної України Олександр Петраков міг би зіграти в мистецькому фільмі.

"Петраков — щира, відкрита людина, яка любить правду і все говорить в обличчя. Я думаю, це міг би бути відвертий фільм про якусь особистість", — сказав Пятов, коментуючи своє нове амплуа.

Фільм "Пограбування по-італійськи" вийшов у 2003 році, у головних ролях знялися Марк Волберг та Шарліз Терон. Онлайн-сервіс Sweet TV придбав права на показ цієї картини та як промо залучив футболіста, який бере участь у медіа-активностях. Раніше Пятов знявся в рекламі одного з банків.

У серпні 2021 року Андрій Пятов дав ексклюзивне інтерв'ю Фокусу. Зокрема, воротар розповів, що після завершення кар'єри хотів би зайнятися бізнесом.

У 2021 році Андрій Пятов оголосив про завершення виступів за національну збірну України. Але коли в команди сталися кадрові труднощі через низку травм, Олександр Петраков викликав досвідченого воротаря на матчі відбірного циклу ЧС-2022 із Францією та Казахстаном на початку вересня.