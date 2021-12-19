Совет да любовь. Футболист "Динамо" Цыганков сделал предложение своей девушке (фото)

Полузащитник киевского клуба сделал предложение руки и сердца во время отпуска на Мальдивах.

Футболист ФК "Динамо" Киев и национальной сборной Украины Виктор Цыганков сделал предложение руки и сердца своей девушке. Соответствующее фото 24-летний игрок опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Все только начинается", — лаконично подписал фото полузащитник киевского клуба.

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Отметим, что отдых молодая пара проводит на Мальдивских островах. Футболисты "Динамо" находятся в отпуске с 13 декабря и вернутся к работе 13 января 2022 года. С 14 по 16 января футболисты будут тренироваться в Киеве, а затем отправятся на сборы в Испанию. После возвращения в Киев, команда проведет несколько дней дома, а после отправится на сборы в Турцию.

В текущем сезоне в чемпионате Украины Виктор Цыганков забил 11 мячей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступая лишь Артему Довбику из СК "Днепр-1".

Ранее бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что Виктор Цыганков мог перейти в состав мадридского "Атлетико", но трансфер сорвался. Причину, по которой переход полузащитника не состоялся, белорусский специалист не озвучил.

В сентябре авторитетный портал Transfermarkt.com обновил рыночную стоимость украинских игроков. Согласно новым данным, Виктор Цыганков стал самым дорогим футболистом украинской Премьер-лиги. Его стоимость составляет 25 миллионов евро.

В мае "Динамо" Киев одержало победу над луганской "Зарей" в финале Кубка Украины. Соперникам не хватило 90 минут основного времени и для выявления победителя они были вынуждены сыграть дополнительные таймы по 15 минут. В одном из них Виктор Цыганков забил мяч, который и стал победным. Таким образом, "Динамо" в 13-й раз стало обладателем Кубка Украины.