Злагода та любов. Футболіст "Динамо" Циганков зробив пропозицію своїй дівчині (фото)

Півзахисник київського клубу зробив пропозицію руки та серця під час відпустки на Мальдівах.

Футболіст ФК "Динамо" Київ та національної збірної України Віктор Циганков зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині. Відповідне фото 24-річний гравець опублікував на своїй сторінці у Instagram.

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"Все тільки починається", — лаконічно підписав фото півзахисник київського клубу.

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Відзначимо, що відпочинок молода пара проводить на Мальдівських островах. Футболісти "Динамо" перебувають у відпустці з 13 грудня та повернуться до роботи 13 січня 2022 року. З 14 по 16 січня футболісти тренуватимуться у Києві, а потім вирушать на збори до Іспанії. Після повернення до Києва команда проведе кілька днів удома, а після відправиться на збори до Туреччини.

Цього сезону в чемпіонаті України Віктор Циганков забив 11 м'ячів і посідає друге місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату, поступаючись лише Артему Довбіку з СК "Дніпро-1".

Раніше колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич розповів, що Віктор Циганков міг перейти до складу мадридського "Атлетіко", але трансфер зірвався. Причину, через яку перехід півзахисника не відбувся, білоруський фахівець не озвучив.

У вересні авторитетний портал Transfermarkt.com відновив ринкову вартість українських гравців. За новими даними, Віктор Циганков став найдорожчим футболістом української Прем'єр-ліги. Його вартість складає 25 мільйонів євро.

У травні "Динамо" Київ здобуло перемогу над луганською "Зорею" у фіналі Кубка України. Суперникам не вистачило 90 хвилин основного часу та для виявлення переможця вони були змушені зіграти додаткові тайми по 15 хвилин. В одному з них Віктор Циганков забив м'яч, який став переможним. Таким чином, "Динамо" в 13-те стало володарем Кубка України.