Отсеет четверых. Хави определился с игроками, которые покинут "Барселону"

Новый главный тренер готовится к кадровой чистке в зимнее межсезонье.

Футбольный клуб "Барселона" покинут четыре футболиста, на которых не рассчитывает тренерский штаб во главе с Хави, сообщает Mundo Deportivo.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Первым претендентом на выход из каталонского клуба испанские журналисты называют нидерландского нападающего Люка де Йонга, которого "Барселона" арендовала у "Севильи". Если игрок не подыщет клуб, который заберет его в аренду, то "Барселона" выплатит "Севилье" компенсацию за досрочный разрыв арендного договора.

Второй игрок, который близок к тому, чтобы покинуть "Барселону", это бразилец Коутиньо. У него слишком высокая заработная плата и низкая продуктивность. К тому же, полузащитник не вписывается в стиль игры, который пытается привить команде Хави.

Еще два футболиста, на которых не рассчитывают на "Камп Ноу", это французский защитник Самюэль Умтити и голкипер Нето.

Отметим, что под руководством Хави в чемпионате Испании "Барселона" провела пять матчей, в которых одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. На данный момент, каталонский клуб находится на 7-м месте в турнирной таблице, отставая от идущего на первом месте "Реала" на 16 очков.

Ранее Фокус рассказывал об убытках, которые понесла "Барселона" из-за вылета из группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Каталонский клуб не досчитается десятков миллионов евро, которые теперь придется компенсировать выступлениями в Лиге Европы. Для того, чтобы покрыть дефицит, "Барселоне" нужно дойти как минимум до финала турнира.

В конце октября руководство "Барселоны" отправило в отставку нидерландского тренера Рональда Кумана. Причиной отставки 58-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты. Вместо него команду возглавил Хави.

В первый же рабочий день 41-летний тренер "Барселоны" уволил двоих сотрудников и ввел ряд жестких правил для футболистов.