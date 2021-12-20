Відсіє чотирьох. Хаві визначився з гравцями, які покинуть "Барселону"

Новий головний тренер готується до кадрового чищення в зимове міжсезоння.

Футбольний клуб "Барселона" залишать чотири футболісти, на яких не розраховує тренерський штаб на чолі з Хаві, повідомляє Mundo Deportivo.

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Першим претендентом на вихід із каталонського клубу іспанські журналісти називають нідерландського нападника Люка де Йонга, якого "Барселона" орендувала в "Севільї". Якщо гравець не знайде клуб, який забере його в оренду, то "Барселона" виплатить "Севільї" компенсацію за дострокового розірвання орендного договору.

Другий гравець, який близький до того, щоб залишити "Барселону", це бразилець Коутінью. У нього надто висока заробітна плата та низька продуктивність. До того ж півзахисник не вписується у стиль гри, який намагається прищепити команді Хаві.

Ще два футболісти, на яких не розраховують на "Камп Ноу", це французький захисник Самюель Умтіті та голкіпер Нето.

Зазначимо, що під керівництвом Хаві у чемпіонаті Іспанії "Барселона" провела п'ять матчів, у яких здобула три перемоги, один раз зіграла внічию та зазнала однієї поразки. На поточний момент каталонський клуб на 7-му місці в турнірній таблиці, відстаючи від "Реала", що йде на першому місці, на 16 очок.

Раніше Фокус розповідав про збитки, які зазнала "Барселона" через виліт з групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Каталонський клуб не дорахується десятків мільйонів євро, які тепер доведеться компенсувати виступами у Лізі Європи. Щоб покрити дефіцит, "Барселоні" потрібно дійти як мінімум до фіналу турніру.

Наприкінці жовтня керівництво "Барселони" відправило у відставку нідерландського тренера Рональда Кумана. Причиною відставки 58-річного фахівця стали незадовільні результати. Замість нього команду очолив Хаві.

Першого ж робочого дня 41-річний тренер "Барселони" звільнив двох співробітників і ввів низку жорстких правил для футболістів.